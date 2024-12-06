大家來寫書／「白色同船渡」、「最後的列車」

「白色同船渡」封面

「白色同船渡」

這是一部來自一個真實故事，纏綿悱惻的愛情小說。故事中的四位主角，是兩對戀人，其中一對的女方等換腎，另一對的男方等骨髓，命運將四人聯繫到了一起，友情也讓他們願意為別人的情人生死相許，最後同時做交互移植器官及骨髓的手術，並託付兩位健康的主角，在最壞情況下彼此照顧相守餘生。

作者：陳美琪，台灣嘉南平原出生的女孩，19歲便進入演藝圈，為香港 邵氏公司專業演員，並同時在台灣拍片，主演過「法律劇場」、「中國成語民間故事」、「生活映畫」等多部戲。

「最後的列車」作者：周愚

後又擔任過模特兒、記者、作家，著有《紅樓詩夢》一書。陳美琪現定居上海，她精通國語、閩南語、上海話及英語，多才多藝。

作者：周愚，空軍官校、美國空軍戰術學院畢業，曾任飛行官、中隊長，禮賓官等職，退役後轉往民航界，任遠東航 空公司業務副主任。

1982年來美，從事社團服務及寫作，曾任北美洛杉磯 華文作家協會會長、空軍官校校友會會長。發表作品300餘萬字，著書21冊。得獎無數，堪稱文武全才。

「最後的列車」封面

「最後的列車」

作者：周愚，彙集近年來發表的30篇文章，分為「天上」、「地下」、「人間」三輯，分別敘述過去飛行生涯中的驚險與樂趣；旅遊經歷；和親情、友情、愛情，及作者個人的一些遭遇。作為書名的「最後的列車」，記述作者四歲時的遭遇，也是有記憶所見到的第一件事，心靈受到的創傷，幾十年來無法撫平。

周愚本名周平之，空軍官校、美國空軍戰術學院畢業，上校階退役後轉往民航界。

來美後從事業寫作，在台、美、中國大陸等地發表作品300餘萬字，共獲台灣聯合報，北京中國文學雜誌等20餘項文學獎。