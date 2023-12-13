大家來寫書／「文革燒焦的北大人」 袁又申替學生出氣

89歲的田納西文友袁又申講述其新書《文革燒焦的北大人》的寫作心得。（記者楊青／攝影）

在2023年世界日報 「大家來寫書」活動中，來自田納西的文友袁又申寫了一本新書：《文革燒焦的北大人》。袁又申表示，只有在美國，她才有勇氣為自己冤死的學生說話。

1999年從北京移居美國的袁又申，中國文革期間在北京大學擔任公共課教師。她表示，寫《文革燒焦的北大人》，目的就是要為自己冤死的學生出口氣，「我要讓全世界的人知道我的學生被活活打死了」。

89歲的田納西文友袁又申講述其新書《文革燒焦的北大人》的寫作心得。（記者楊青／攝影）

袁又申說，她在北大工作多年，文革當時發生的很多事情外界都不知道，因為當時的環境是非常封閉的，直到1997年她在北大校刊上看到一名北大學生在文革中被活活打死的事情，才知道這名學生正是自己當年所教的公共課的一名學生，1961年入校，1967年畢業，在學期間擔任班長，是非常優秀的學生。

袁又申表示，這名學生並不是她一對一的學生，而是大課班的學生，她現在都不知道他長得什麼樣子，也對不上張三李四，但確實是自己當時教過的學生。這麼優秀的學生，好不容易熬過六年寒窗，畢業時卻正好遇上文革，被從校外叫回來，然後打了兩個多小時，活活打死，死狀慘烈，「我覺得他的生命太可惜了，我為他流淚」。

田納西文友袁又申（左）講述其新書《文革燒焦的北大人》的寫作心得。右為新書發表會主持人倪北嘉。（記者楊青／攝影）

今年89歲的袁又申說，她自己1999年移居美國之後曾想要將這件事情說出來，但不敢，因為當時的政治環境沒有辦法。她說，疫情 三年再三思考之後，她決定用寫書的方法將這些苦難的事情講出來。

袁又申的新書《文革燒焦的北大人》。（記者楊青／攝影）

袁又申表示，她從相關的報告中瞭解到，文革期間北京大學共有63人受難，有的被活活打死，有的被折騰後上吊，有的不堪凌辱服毒自殺。她的那位被活活打死的學生如果能夠活到現在，也是80多歲的人了，可惜生命在風華正茂時草草被人為結束。她說，「我自己寫完這本書，哭了好久」。