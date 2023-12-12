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大家來寫書／「離人無語月無聲」 黃思義洗滌心靈

記者楊青／洛杉磯報導
艾爾蒙地聯合學區高中數學教師黃思義（左）是世界日報2023年「大家來寫書」活動中連續出書最多的作者之一。（記者楊青／攝影）
艾爾蒙地聯合學區高中數學教師黃思義（左）是世界日報2023年「大家來寫書」活動中連續出書最多的作者之一。（記者楊青／攝影）

艾爾蒙地聯合學區高中數學教師黃思義（Tony Wang）是世界日報2023年「大家來寫書」活動中連續出書最多的作者之一，他的《離人無語月無聲》，是繼其2019年《重續未了緣》、2020年《春夢了無痕》後的第三部作品。

黃思義新書《離人無語月無聲》。（記者楊青／攝影）
黃思義新書《離人無語月無聲》。（記者楊青／攝影）

他說，這本新書是要獻給在疫情中過世的二哥，以及故去的父母。他說，他對家人一直心存感激，沒有家庭、父母和親人就沒有今天的他，人生悲歡離合，對親人的愛和懷念，很多事情平常都埋在心裡，現在通過文字和書籍表達出來，心靈再一次洗滌和震盪。

黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）
黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）

越南移民美國將近30年，但黃思義對出生地的一草一木、歲月人事記憶猶新。1987年移民美國後，他教書育人，但空餘時間，從來沒有中斷寫作，他筆下的故事，包括社會各種人物，學校的、越南的、美國的，以及異鄉人的感受。

黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）
黃思義介紹他新書《離人無語月無聲》寫作心得。（記者楊青／攝影）

《離人無語月無聲》全書230頁，四部分包括家庭、越南、鱗爪和美國生活。24篇短篇小説、十篇家庭題材散文、20篇越南鱗爪20散文，23篇美國點滴和24首詩歌，均以其親身經歷和真實故事作為藍本。黃思義表示，這些文字都是他近年發表在世界日報上的作品，包括副刊、上下古今、家園和讀者論壇等，有血濃於水的親情記憶，有哀怨的人情故事，有兒時成長和西貢淪陷前後往事，還有美國生活的見聞雜記。

越南 移民 世界日報

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