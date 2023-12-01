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大家來寫書／畢福志、袁又申《文革燒焦的北大人》

畢福志╱袁又申
畢福志/袁又申
畢福志/袁又申

首先，感謝大家來寫書平台讓我發聲；第二感謝2019年在任的李佩錚小姐，讓我第一次感受到美國的自由和價值觀，接著才有膽量「文革燒焦的北大人」的發聲。第三感謝陳靖小弟的超級愛心和耐心，讓我們的科研成果，成為創新的「商朝天津大牡蠣熱帶遺產」的豐富實證。

1999年我從中國北京到美國，人在美國20年，我的心仍然停留在大陸有冤無處說、有冤屈不能說。好友李覺恥寫書，觸動了我的心。我永遠深深的感謝李佩錚代表世界日報發出的正派的、人間關懷，2019年新書發表會後，我才有膽量為我們的優秀學生劉瑋被活生生毒打慘死發聲。疫情兩年自我關在家中，突然開竅了，把畢福志老師被「一起根本不存在的政治錯案」誣陷至少15年的親身文革遭難加上，就構成了「文革燒焦的北大人」一書的原型；後來看到校友王友琴教授的北大文革受難者，我決定加入書中，再次為63位北大文革受難者發聲。

我看著天津大牡蠣深思，久思出靈感。建議建立商朝古氣候古氣溫大自然環境遺產世界級保護區，意識到必須寫書呼籲。

天津從夏商朝的熱帶氣候變化到當今溫帶，氣溫下降攝氏12度。大牡蠣生活在海水中，現在在海平面之上至少下降一米，說明夏商的海平面至今肯定下降，下降幅度至少一米。所以，天津大牡蠣礁對研究世界的氣候和海平面變化都有重要的參考價值。呼籲建立世界級夏商朝熱帶氣候海平面大自然環境保護區。天津大牡蠣礁獨一無二，現場精彩驚人，供全世界人欣賞和深入研究。

再次感謝世界日報給我們的正派、人間關懷和創新平台。

文革燒焦的北大人 封面
文革燒焦的北大人 封面
商朝天津大牡蠣熱帶遺產 封面
商朝天津大牡蠣熱帶遺產 封面

世界日報 北京 疫情

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