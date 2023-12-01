大家來寫書／吳理察《理察的短篇故事上下集》創作感言

理察的短篇故事_上封面

吳理察生在四川，長於台灣，受教於美國。台灣陸軍官校畢業，因傷退役，後任職波音電子公司，越戰期間前往西貢，退休 後回大陸教書，以中英短文將在中、台、美、越及軍旅生活點滴記錄成書。

1954年高中畢業，考入台灣陸軍軍官學校第27期。1958年獲物理學士，即奉派美國陸軍防空砲兵學校接受為期15個月導彈訓練，1960年春返台，服務導彈部隊，1962年從台灣陸軍野戰砲兵學校結訓，任職台灣特種作戰部隊，並接受美國陸軍步兵學校短期突擊訓練。

1964年因公受傷退役，就讀美國德克薩斯州立大學電子工程系，1966年獲學士，1968年獲碩士學位，而後入南美以美大學博士班進修。

自1968年起，先後服務德州儀器公司（Texas Instruments），休斯公司（Hughes Aircraft Company）。並兼任加州大學 （California State University，Fullerton）電子工程系客座教授十年。2001年退休，即應聘來浙江省台州市電視廣播大學教授英語一年，及北京 航空航天大學短期講學。

1991年當選美國南加州陸軍軍官學校同學會會長，又先後當選陸軍聯誼會會長及陸海空軍榮光會會長，從事公益活動，並於2001年榮獲美國加州州政府頒發之社會服務終身成就獎。