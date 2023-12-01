大家來寫書13年 出版322本創作 12/1新書發表會

世界日報「大家來寫書」開啟第14屆徵集活動。（本報檔案照）

世界日報 為讀者設立的自費出版活動「大家來寫書」今年是第13年，且作者人數和出版書目都超過300，堪稱跨入新的哩程碑。

本屆共有20位作者創作23本新著。作者們來自各地，其中周愚、吳理察、雅頌、張勝雄、趙成勵、鄭德銘、黃思義、莊瑜稀和蔡源佑、蔡靜雯祖孫女住在洛杉磯；李兆祥、葉翹、梁培熾、沈秀青和陳祥康等人來自舊金山及灣區。此外，鮮于濤來自紐約、 袁又申和畢福志來自印第安那、羅吉原來自新澤西、王向明來自中國。

作者中，自2017年來已參加六屆活動的蔡源佑先生，今年第七度仍與孫女蔡靜雯連手出版「東海珍珠-廈門，明天會更好」一書。蔡源佑1933年生於中國廈門曾厝垵蔡厝，已90歲高齡。上世紀八十年代應聘回廈門參加特區建設。對廈門的自然條件、一草一木瞭如指掌。孫女蔡靜雯出生於上海，每年寒暑假都會到祖藉廈門度假，對廈門有十分濃烈的感情。2019年，兩人寫了介紹廈門有關旅遊景點的書「廈門，東方夏威夷」。這對爺孫去年也寫下「閒話東方巴黎─上海」表達對當地的懷念。

除了這本新書，筆耕不輟的蔡源佑已經準備好了另一本新書，並同時還在寫其他作品。新作講述的是他學習聖經的歷程和思考，目前正在請牧師審閱。另外，他還同時正在撰寫一本和他人生相關的書，主題是如何長壽，他認為壽命的長短是系統工程，想用自己的切身經驗將長壽之道分享給大家。

小時候曾住在越南 的黃思義，目前是艾爾蒙地聯合學區高中數學教師。他寫下的「離人無語月無聲」，是繼他2019年「重續未了緣」、2020年「春夢了無痕」後，第三次參加世界日報寫書活動。他在此書開篇寫道：謹以此書獻給已去的父母和二哥。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）前任市長張勝雄醫師，在世界日報「大家來寫書」活動中，出版自己的第一本新書「天南地北」，拿到新書的那一刻，張勝雄感慨，這本書就像自己的孩子，非常驕傲。新作是張勝雄將過去10年，在世界日報讀者論壇發表的文章集結而成，共分成四個部分，包括醫學、政治、旅遊、雜文共40多篇文章，取名《天南地北》，意指無所不談，不畏強權與禁忌。書中還收錄影評、讀後感、遊記等各類雜文。張勝雄表示會繼續寫作，他的下一本已經定名為「戲如人生」。

本屆還有很多值得一讀的好書，作者們分享他們創作的過程，分述於下方的版面中。

「大家來寫書」自2011年開辦以來，是出於鼓勵全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，期盼這些紀錄保留華裔在美洲大陸紮根的歷史，同時發揮文學創作的功能，以此為出發點，不少作者寫下了個人來美前和移民後的生活，內含很多「人」的故事。所以，洛杉磯加大 中國研究中心前主任閻雲祥教授曾表示，若干年後，這些書所寫的故事，將會是學界研究華人新移民最好的來源。

而逐年來，作者們寫作範圍一再拓展，擴及自己的研究、學術論文、個人觀點、字畫、詩詞散文都有，題材多元。寫作陣容因新加入作者而更壯大，至今，作者人數增加到336位、共出版了322本著作。

寫書活動獲得全美各地讀者喜愛和支持，許多志同道合的朋友便多人合著一書。第三屆有一本書就由30 位同一教會的教友合著；第五屆有一本書的作者16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯。所以這項寫書活動的作者人數會多於書目的總數。