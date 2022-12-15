大家來寫書／甘漢鑌《美西好山水》創作感言

甘漢鑌

自從世界日報 舉辦「大家來寫書」活動以來，我就斷斷續續地參與。

說到個人寫作的甜酸苦辣，實在不是區區500字可以吐盡的。就從我初到美國那時說起吧，那是1965年，我學的是工程力學，整天在數學方程式裡打轉，一篇報告用不上幾句英文。直到十年之後，經過了數學老師、初級工程師等等考驗，我走進航空結構工程研發的行列。

第一天上班，老闆就告訴我：「做研發，你的產品就是研究報告、論文寫作。」聽他的口氣，好像是不愁我做不出研究成果，反而是對我的寫作沒有信心。

聽到老闆開門見山的警告，我慌了，我對自己的英文寫作的確是沒有五分信心，尤其是寫科技論文。為了求工作表現，加強自己的英文寫作能力，我曾經有很長的一段時間沒寫過任何中文「文章」。

我那時拒絕寫中文還有一個原因，是我這一生難言的痛，我寫出來的中文字是難以辨認的「甘體字」，為了這事，高中時代的國文老師對我無可奈何，校長指著我鼻子說，拿你這筆字去考大學是沒希望的。

一直到1990年代，我的科技論著也寫得順手了，我也開始進入退休 的預備期，這時我猛然驚覺此時不回頭，我的中文寫作能力要全被廢掉了。恰巧這時候，我找到「甘體字」的補強之策，就是電腦中文打字開始普遍，不會寫字，學會打字，一樣可以寫作。

有了以「打」代「寫」的利器，我身邊的一群朋友更是激發我寫作的興奮劑。我們一同唱歌、一同郊遊、一同歡聚，其樂無窮，如果不留下一些實錄，這樣的日子不是空度了嗎？於是在好友的鼓勵下，我就自封為美好日子的史官了。「美西好山水」是二、三十年前，我們一同攀山涉水的實錄。