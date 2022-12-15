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大家來寫書／李秀臻《藍海密碼》創作感言

李秀臻
李秀臻
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為自己多年來散落四處的作品找一個家，是出書的初衷；《藍海密碼》是我的作品自選集，裡面有虛構類的短篇小說、新詩，也有紀實類的雜文、隨筆、報導等等。虛虛實實之間，彷彿可以看到我人生某些階段的縮影，與那些靈感蠢動的時候。

記憶有許多密碼，也許是某次旅行中的一口海水；也許是雲上共吟的一首詩；一場沒來由的勇氣示範……，這些密碼連結記憶，也啟發我的一些寫作靈感。

來美國留學、工作、定居下來，轉眼已三十多年，遠遠超過我在原鄉台灣的生長歲月。從小喜愛作文課，投過稿參加過作文比賽，沒想到長大後選擇志向和工作發展，也始終與文字脫離不了關係。

我曾在紐約世界日報服務過幾年，擔任記者、編輯，受到許多長官、同事的栽培與照顧，也是我人生職涯中最美好的一段工作經驗。這次出書，能由同報系的洛杉磯世界日報編印出版，我感到是一個美好的歸屬。「大家來寫書」多年來為北美許多華人作者圓夢，也建立了北美華人移民一個很重要的文學庫。

我要感謝那些鼓勵我的作家前輩們，沒有在寫作的路上放棄我，特別是王鼎鈞先生、石文珊教授的鞭策，讓我有勇氣把敝帚自珍的塗鴉之作結集出版。有緣讀到《藍海密碼》的讀者們，敬請多多指教，謝謝大家。

李秀臻《藍海密碼》
李秀臻《藍海密碼》

華人 世界日報 洛杉磯

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