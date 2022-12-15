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大家來寫書／蔡源佑、蔡靜雯《天使之城-洛杉磯印象》創作感言

蔡源佑
蔡源佑
蔡源佑

我於50年代由清華大學水利系畢業，分配到水利電力部上海水電設計院工作，終生從事水利電力設計。女兒和孫兒就是在上海出生長大，女兒已過「耳順」之年，孫女在上海二工大畢業後才來洛杉磯與我們團聚，上海是我們的第二故鄉。

僑居洛杉磯後，每年都要回故鄉看望親朋好友，暢談上海的發展和洛杉磯的發展。上海是中國第一大城市和世界第七大城市；洛杉磯是美國第二大城市和世界第五大城市，兩者的發展十分相似，都是因天時、地利、人和而迅速發展。

「洛杉磯印象」是我們將洛杉磯與上海進行比對，有共同點，也有差異。共同點是由一個小小的村鎮發展成世界十大城市之一，(見前作「閒話東方巴黎一上海」一書)。由於快速發展，人們可快速致富，故謂遍地是黃金；在發展中一些騙子混跡其中，故處處是陷阱。在「遍地是黃金，處處是陷阱」的洛杉磯，只有勤奮、不貪才能立足，這是新移民必須牢記的。

洛杉磯具有「十多，四無」的優越條件，十多是土地多、深水泊位多、物產多、科技產品多、木材多、大學名校多、科技人才多、種族多、勞動力多、陽光多；四無是無風災、無水災、無嚴重地震災害、無種族岐視。

預計今後的發展會更快，人往高處走，洛杉磯的人口將急劇增加。居住在天使之城洛杉磯的居民是有福的，因這是人間天堂。同樣，居住在上海的居民也是有福的，因為「上有天堂，下有蘇杭」，近在咫尺。

十分感謝世界日報提供寫作平台，幫助審核，編輯和出版，相信今後會有更多作品在平台上交流，再次感謝。

蔡源佑、蔡靜雯《天使之城-洛杉磯印象》
蔡源佑、蔡靜雯《天使之城-洛杉磯印象》
蔡靜雯
蔡靜雯

洛杉磯 天使 移民

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