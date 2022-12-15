大家來寫書／翁定台《海外薪傳 三代情緣》創作感言

翁定台

很高興在疫情期間，把《海外薪傳、三代情緣》一書完成了。這本書談到了我52年前來美留學後，自己堅持、無悔地走過的六條路。

﻿第一條路：我完成了化學博士學位，找到學以致用的工作， 一直做到退休。

第二條路：我協助有52年歷史的「中華文化學院」傳承文化的使命，曾當過董事長五年，領導「中華文 化學院」，走向海外薪傳的目標，至今仍在繼續中，做了28年的董事。

第三條路：我幫助建立和發展「德州佛教會」的佛光寺、玉佛寺、和美國菩提中心。

第四條路：我和周禧先生在2019年發起「台大五十重聚募款」，我們這一屆1970畢業生捐了新台幣約3100萬元和美金約29.3萬元。

第五條路：承續三代的情緣，我們培育了兩位當醫師的女兒，目前都在耶魯大學醫學 院任教。大女兒王愛華教授在今年10月12日得到麥克阿瑟天才獎，她創辦診所網，聘請社區曾被監禁的衛生人員和當地醫生合作來治療出獄的犯人。相關資料見10月13日世界日報A6版王愛華醫師 （Dr. Emily Wang）。

第六條路：我和先生環遊世界、遨遊四海、其樂無窮。由1993年到2019年，27年中我們去了43個國家、美國42個州、中國17個省、4個直轄市、3個自治區和香港、澳門 兩個特別行政區。

我懷著感恩的心情寫下自己堅持、無悔地走過的六條路，心中有歡樂、有悲傷，但生命就在悲歡離合、無常中輪轉著。在夕陽的美景下，我珍惜生命中曾經擁有的一切。