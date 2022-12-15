大家來寫書／嚴筱意《自歌自舞自開懷》創作感言

嚴筱意

中年才到異鄉創業，必須付出加倍心思，日夜忙碌，日子快得只能靠本能活著。等公司漸上軌道，已經習慣忙碌，身閒了，心卻還忙著。白天忙生存，晚上思親人；美國的生活小事、遊子的思鄉情懷，每每觸動靈感，讓我提筆寫下一些趣事。

2012年，我的第一篇文章「敲魚湯的團圓味」登在世界日報 ，心靈的興奮及滿足感濃濃的。自那時起，公司還是忙，但我在機場、旅店、星巴克 排隊的時間被我偷偷挪用，不談公事不打合約，而改在手機備忘錄上以指尖畫下無數字句。雖然至今很多章節還坐在那裡醞釀著等熟成，但有些情懷片段已轉換成一篇篇故事，於報端分享給大家。

家人朋友的印象裡，我是個開工廠的庸俗人，偶爾還會露出江湖豪邁味，文青跟我挨不上邊，但是我也只是跟大家講故事而已。其實每個人都有自己的故事，如果連我都能寫文章，大家都可以把自己的故事寫下來，歡迎大家都來分享故事。

出書，完全在意料之外。疫情 起，宅家令把我變成「坐」家，遂將過去十年在世界日報家園版上發表過的文章集結成冊，也算對光陰有個交代。 謝謝世界日報大家來寫書的活動，給我機會，過個「作家」的癮。