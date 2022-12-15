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大家來寫書／張迎《人生與生命 有限與無限》創作感言

張迎
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由於我年輕時與真鬼有一段不但驚心動魄，而且還有一段與邪靈鬼魔的生死交往的經歷，導致我差點命不保，但我因禍得福，大難不死，出於我強烈的好奇心，從此引發我幾十年來不斷在尋找答案，希望能解答到在世間為什麼會存在鬼與神之爭，和邪靈與聖靈之爭的神秘事情發生。

經過我大半生的努力研究探索，目前我是全世界首次從不同的角度切入，運用從易經、道德經、陰陽太極、聖經和量子力學的相互關係和互動效應下，在我的新書中，借助「量子力學」對陰形世界中存在著「遠距離的幽靈鬼異般的隱形傳態」的研究成果，有效地解開了在有形世界與無形宇宙世界的奇妙關係，並打開魔鬼與神靈在陰形世界中之爭的神秘詭異大門。

無獨有偶，非常感恩上天賜給我雙喜臨門的超級喜事。第一件是10月5日世界日報通知我，會郵寄新書給我，並準備出版；第二件是剛巧瑞典皇家學院在10月4日宣布今年諾貝爾物理學獎授予全球三位研究「量子力學」有成就的物理學家。

量子力學在我寫的新書中占有舉足輕重的一席之地，單靠我自己的論點難以說服大眾，此時剛好有了這三位研究量子力學的諾貝爾物理學獎得主，無疑是對我寫這本書出版具有巨大的科學論據的大力支持。

我在書中正是大量運用量子力學對探索隱形世界的科學新發現，對古代的《易經》《道德經》《聖經》《陰陽太極概念》進行深度分析，從而揭開了對宇宙創造和陰間與陽間，邪靈與神靈之間的爭鬥的神秘面紗。

希望有機會將我與魔鬼的生死交往搏鬥的真人真事經歷拍成電影，相信到時會引起各界的共鳴。

張迎《人生與生命 有限與無限》
張迎《人生與生命 有限與無限》

諾貝爾 瑞典 皇家

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