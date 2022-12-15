大家來寫書／龍文忠《核桃齋詩集》創作感言

龍文忠

從小上學就有語文科，背誦文言文和古詩詞是家常便飯的事，為了應付老師的考核，死記硬背是免不了的。就是在這種被迫的記憶中，傳統漢文化在腦海中日積月累，記憶最深刻的是成語和古律詩。

大學時代也曾沉迷於現代詩，比如徐志摩，甚至當時也會背誦《再別康橋》。隨著畢業後，工作的繁忙，彷彿把讀書的記憶淹沒了。直到2012年來到美國，一切都從新開始，尤其是我選擇的新職業是卡車司機，是一種長時間單獨工作，處於沒有人陪伴的孤獨，寂寞中。

在穿州過省的長途旅行中，會欣賞到廣袤大地的各種造化美景，感觸良多。突然一天，在路上，「三十功名塵與土，八千里路雲和月」，噴口而出，彷彿打開了記憶的缺口，首首經典詩詞，一片片，一段段，碎片化地從腦海翻起，如泥鰍串塘，時而記起一、兩句經典，時而只記起一個成語，還要待停車後翻查，找到表達當時心情的詩篇。

正是獨處學會思考，沉澱累積品味，自覺古詩詞的魅力遠遠大於新派詩。古詩詞的文字之優美，寓意之深刻，想像之豐富，典故之精準，朗朗上口之韻味，而讀者自身也需要有相應之知識，才能細細品出個中滋味。

當讀懂了古詩詞作者的每個遣詞造句時，那種回甘的味道，才恍然明白「吟安一個字，捻斷數莖須」的精雕細琢，使人不得不佩服先人精益求精的智慧，而沉迷於漢文化之博深。所謂：熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。正是在此種潛移默化的浸淫中，本人才會鸚鵡學舌般的寫出《核桃 齋詩集》。