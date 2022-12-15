我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

大家來寫書／景莊《人生的腳印》創作感言

景莊
景莊
景莊

《人生的腳印》能在新冠肺炎瘟疫肆虐全球的恐怖中出版問世，令人有壯烈感，當然也很開心，尤其是，書中有20幾篇英文版，它將方便我在海外生長的孫輩閱讀，我特別滿意。

作為一個普通人(a small potato)，我的生活和經歷同所有的平頭老百姓一樣，其實不足掛齒。但是我想到，我們所屬的社會和生活，畢竟也是這個時代、 近100年中國人的生活和社會現實的折射，我們能親自寫下一些自己的經歷和留下一些生活照片，對將來的社會公眾或自己家族都有意義。

《人生的腳印》收集的就是我最近幾年在世界日報發表的文章，通過世界日報的編輯出版，我想文章是符合標準的，我以世界日報發表為榮。

我們華人分布全世界，中華文化隨之散播到世界各個角落，增添了多姿多彩。要在美國和海外繼續積極保留、推動和發揚光大中華文明，參加世界日報「大家來寫書」就是一項很有創意的活動，我能為這個意義深遠的項目略盡綿力，非常自豪。

從個人的角度來說，退休後寫寫文章，向報社投投稿十分有益。寫文章不但能滿足「老來易懷舊」，反省這一生所經歷的一切，而且還鍛鍊了腦力和記憶，防止老年癡呆症。「大家來寫書」同時也是一項有益公眾健康的活動。謝謝世界日報。

景莊《人生的腳印》
景莊《人生的腳印》

世界日報 退休 華人

上一則

世界晚報╱北京新冠病死數大增 火化排隊要一周

下一則

泛宇集團 提供優質一站式財富管理及歲末培訓

延伸閱讀

一洲焦點／晶片戰、烏克蘭、女王逝...2022年十大新聞

一洲焦點／晶片戰、烏克蘭、女王逝...2022年十大新聞
搶不到藥？「異地網購攻略」上熱搜 網友氣炸

搶不到藥？「異地網購攻略」上熱搜 網友氣炸
紅藍卡計畫資訊講座12/17登場

紅藍卡計畫資訊講座12/17登場
世界日報12/17舉辦 年終理財稅務線上講座

世界日報12/17舉辦 年終理財稅務線上講座
法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動　【買一送一】感恩回饋同時進行中

法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動　【買一送一】感恩回饋同時進行中
世界日報2023【年曆手冊】/【桌曆】開始兌換

世界日報2023【年曆手冊】/【桌曆】開始兌換

熱門新聞

洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃