大家來寫書／景莊《人生的腳印》創作感言

景莊

《人生的腳印》能在新冠肺炎瘟疫肆虐全球的恐怖中出版問世，令人有壯烈感，當然也很開心，尤其是，書中有20幾篇英文版，它將方便我在海外生長的孫輩閱讀，我特別滿意。

作為一個普通人(a small potato)，我的生活和經歷同所有的平頭老百姓一樣，其實不足掛齒。但是我想到，我們所屬的社會和生活，畢竟也是這個時代、 近100年中國人的生活和社會現實的折射，我們能親自寫下一些自己的經歷和留下一些生活照片，對將來的社會公眾或自己家族都有意義。

《人生的腳印》收集的就是我最近幾年在世界日報 發表的文章，通過世界日報的編輯出版，我想文章是符合標準的，我以世界日報發表為榮。

我們華人 分布全世界，中華文化隨之散播到世界各個角落，增添了多姿多彩。要在美國和海外繼續積極保留、推動和發揚光大中華文明，參加世界日報「大家來寫書」就是一項很有創意的活動，我能為這個意義深遠的項目略盡綿力，非常自豪。

從個人的角度來說，退休 後寫寫文章，向報社投投稿十分有益。寫文章不但能滿足「老來易懷舊」，反省這一生所經歷的一切，而且還鍛鍊了腦力和記憶，防止老年癡呆症。「大家來寫書」同時也是一項有益公眾健康的活動。謝謝世界日報。