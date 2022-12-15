大家來寫書／彭陳瑞蒼《生命小札》創作感言

彭陳瑞蒼

在下彭陳瑞蒼，《生命小札》的作者。

我是世界日報 的忠實讀者，自從知道貴刊舉辦大家來寫書，就萌生躍躍欲試之意，在此主要有三點與大家分享如下：

生命不留白：我自小就對國文情有獨鍾，也喜歡塗鴉作文，記得小學四年級，在一個偶然的機會投稿國語日報，居然被錄用，興奮雀躍之情不可言喻，至今記憶猶新。從此就時不時嘗試投稿，蒙編輯不棄，先後有好幾十篇，分別刊登於世界日報與各個報章雜誌，所以當我得知世界日報推出大家來寫書計畫，我立刻心動：決定將我的文稿整理出來，使我的生命不留白。

榮神益人：回想五十多年前，赴美留學，開始接觸信仰，不久決定信耶穌，成為神的兒女，一路走來，歷經人生的高低起伏、順境逆境、歡笑眼淚、無處不見神的恩手引領；有不少文稿是有關經歷神的見證，何況文字的傳播無遠弗屆，因此堅定我出版拙作的心願，盼望藉此書的出版，成為傳福音的工具，讓好友與讀者能有機會接觸信仰，成為基督徒，同享神賜的豐盛生命。

祖孫攜手合作無間：我鍾愛的外孫女林恩如，今年12歲，頗有繪畫天賦，「生命小札」的封面與書中插畫均是她的傑作，為拙作加分添色不少，我們祖孫合作，實在難能可貴，因此激勵我堅定出版此書。