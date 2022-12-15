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大家來寫書／鮮于濤《鮮于新記》創作感言

鮮于濤
鮮于濤
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2022年，金風玉露帶給我幾分收穫、幾分喜悅，幾分秋思含著淡淡的一分憂傷。在世界日報「大家來寫書」的支持和鼓勵下，拙作「鮮于新記」得已出版問世，這是繼去年「紐約宅家日記」成書後的第二本新書。

瘟疫、戰爭，不太平的歲月，我十分欣慰自已能宅家寫作。

「獨在異鄉為異客」的經歷讓我感知的不僅僅是「叢菊兩開他日淚，孤舟一系故園心」，想起老輩人的艱辛創業、風雨坎坷的歷程，讀到先祖興亡聚合、悲歡飄零的家史，禁不住悲由心中起，「低徊愧人子，不敢歎風塵」。

感恩父母給予我生命、養育自己成人，更感恩他們在動盪的年代保持了做人的尊嚴，堅守著道德的底線，「貧賤不能移、威武不能屈」的精神，也讓我們傳承了他們的豪爽氣魄。

父輩的人生，在他們如花似玉的年紀，不缺熱烈的青春和愛情。他們的經歷有如過山車似的起伏盤旋，曾一度墜入深淵，面對重重的挫折和苦難。他們的浮沉有悲有痛時或有歡，我想把她們的故事寫進書裡，讓他們的音容笑貌留在人間，讓他們愉悅地走近天國的詩酒田園。

回味過往的歲月，那些陽光下的故事，那些風中雨裡的時光，那些心心相映的朋友，那些魂牽夢繞的思念，我能夠把這一切記下來寫入書中嗎？感謝世界日報圓了我的夢想。

記起父母的教導：要學會感恩，感謝那些給過你幫助的人，無論是錦上添花還是雪中送炭，甚至一句安撫和鼓勵的話語，夢想成真的時候不由銘感五內，感戴於懷一個出版自由的世界。

鮮于濤《鮮于新記》
鮮于濤《鮮于新記》

世界日報

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