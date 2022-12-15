大家來寫書／何羽君《與君回首》創作感言

何羽君

我叫何羽君，1992年來美國讀書，雖然已是不惑之年，但是深造機會難得，顧不得年紀了。兩年以後畢業拿到碩士學位，隨後找到一份穩定的工作，一幹就是二十幾年，直到退休 。

來美國認識了不少新朋友，其中Emily和Raymond是最要好的朋友。和他們閒談的時候，偶然提及文革中的經歷，那時雖然只有十幾歲，但和許多同齡人一樣被迫到偏遠的農村去勞作。

我在北大荒種過地放過羊，這些經歷讓他們大感驚奇，聞所未聞，當時就力勸我把那些歲月記下來，非常有意義。他們還建議我把在美國的經歷感受也寫寫，理由是一個外國人眼裡的美國，和他們這些土生土長的美國人的感覺肯定不一樣。可是我一直沒動筆，讀書的時候要打工養活自己，工作以後每天一踏進辦公室，在電腦前一坐就是一天，實在沒精力了。

等我退休了，他們又舊話重提。Emily曾是雜誌社的編輯，毛遂自薦為我把語言關，這種熱情讓我拿起了筆。每一篇稿子Emily都仔細看認真改，從拼寫到語法包括標點符號都一一改正。

文稿寫了一多半了，一位老朋友，曾士賢先生，向我推薦世界日報 舉辦的「大家來寫書」的活動，這消息讓我喜出往外。編輯陳先生的專業指導和建議，使我受益匪淺，對催生拙作起了關鍵作用。一生的粗略總結終於付梓，我對世界日報全體相關人員特別是Joseph Chen感激不盡。