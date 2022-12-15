大家來寫書／孫鵬萬《思親、憶往、感恩》創作感言

孫鵬萬

2022年，在新冠肺炎疫情之中，居家不能外出，居然完成了兩件事。

整理父母親的文物，希望在台兒莊大戰勝利85年紀念，也就是2023年時能夠完成，捐給台兒莊大戰紀念館。

在整理文物的時候，看到當年八年抗戰的許多感人的事蹟，多少年輕人為國捐軀，戰死沙場，相信目前台灣的年輕人，在教改與去中國化的教育 之下，已經不知道這段歷史了。現在，台灣與美國的外交關係似乎甚有進展， 更為當局者引以為傲；但是歷史的經驗告訴我們，要看清事實，千萬小心，不要被美國利用成為與大陸明爭暗鬥的犧牲者。

回憶隨侍父母親四十餘年，末曾離開過，思親之情，寫了幾篇文章，尤其近年來，河南 南陽與雞公山，多有討論抗戰初期母親在河南創辦難童教養院，收容萬餘孤兒及在雞公山建立傷兵醫院之事，事隔幾十年，居然當地人士還記得，這些文章促使我完成《思親，憶往，感恩》的出版。這當然要感謝世界日報大家來寫書的活動，說實話，才疏學淺的我，從來沒有想過這輩子會出書，這就是2022年我做的第二件事。而捐贈父母親文物的事，也提前在今年的5月完成，文物已安全運達位於山東南端的台兒莊大戰紀念館。

寫此感言時，正是台灣選舉熱鬧登場的時候，在網路上看到趙少康訪問韓國瑜時，韓說「中華民國 是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」，深有同感，不過我也想加一句就是「大陸是我們的故鄉」。

在台灣除了原住民山地同胞，或是台灣光復後留下的日僑，誰不跟大陸有血緣關係？我是個天主教教徒，經常祈禱，多麼希望大陸有泱泱大國之風範，能還原八年抗戰的歷史真相，能不忘改革開放的精神，不要倒退走回原路；我也祈禱，台灣不要忘記教育我們的下一代，中華文化是我們的根。