我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

大家來寫書／孫鵬萬《思親、憶往、感恩》創作感言

孫鵬萬
孫鵬萬
孫鵬萬

2022年，在新冠肺炎疫情之中，居家不能外出，居然完成了兩件事。

整理父母親的文物，希望在台兒莊大戰勝利85年紀念，也就是2023年時能夠完成，捐給台兒莊大戰紀念館。

在整理文物的時候，看到當年八年抗戰的許多感人的事蹟，多少年輕人為國捐軀，戰死沙場，相信目前台灣的年輕人，在教改與去中國化的教育之下，已經不知道這段歷史了。現在，台灣與美國的外交關係似乎甚有進展， 更為當局者引以為傲；但是歷史的經驗告訴我們，要看清事實，千萬小心，不要被美國利用成為與大陸明爭暗鬥的犧牲者。

回憶隨侍父母親四十餘年，末曾離開過，思親之情，寫了幾篇文章，尤其近年來，河南南陽與雞公山，多有討論抗戰初期母親在河南創辦難童教養院，收容萬餘孤兒及在雞公山建立傷兵醫院之事，事隔幾十年，居然當地人士還記得，這些文章促使我完成《思親，憶往，感恩》的出版。這當然要感謝世界日報大家來寫書的活動，說實話，才疏學淺的我，從來沒有想過這輩子會出書，這就是2022年我做的第二件事。而捐贈父母親文物的事，也提前在今年的5月完成，文物已安全運達位於山東南端的台兒莊大戰紀念館。

寫此感言時，正是台灣選舉熱鬧登場的時候，在網路上看到趙少康訪問韓國瑜時，韓說「中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」，深有同感，不過我也想加一句就是「大陸是我們的故鄉」。

在台灣除了原住民山地同胞，或是台灣光復後留下的日僑，誰不跟大陸有血緣關係？我是個天主教教徒，經常祈禱，多麼希望大陸有泱泱大國之風範，能還原八年抗戰的歷史真相，能不忘改革開放的精神，不要倒退走回原路；我也祈禱，台灣不要忘記教育我們的下一代，中華文化是我們的根。

孫鵬萬《思親、憶往、感恩》
孫鵬萬《思親、憶往、感恩》

河南 教育 中華民國

上一則

洛城新語／美能源重大突破將改變世界

下一則

聖谷東區華人團體 為警寒冬送暖

延伸閱讀

藍智庫搶救「蘭千山館」文物 故宮：協商中

藍智庫搶救「蘭千山館」文物 故宮：協商中
長江口二號古船前世是平底沙船 滿載中越文物

長江口二號古船前世是平底沙船 滿載中越文物
香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項

香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項
故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了

故宮瓷器類文物 歷年至少有250件碎了
陳茂波稱港府重視保育 古物古蹟文物絕不匱乏

陳茂波稱港府重視保育 古物古蹟文物絕不匱乏
台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

台故宮359件瓷器破損 蘇貞昌：台重視文物遠勝他國

熱門新聞

洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃