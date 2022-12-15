大家來寫書／楊朗階 《漢英分類常用詞語選编》創作感言

楊朗階

昔日舊夢今日圓，我塵封多年的書稿《漢英分類常用詞語選编》終於由世界日報 出版了，我衷心感謝世界日報圓我舊夢，衷心感謝所有助我圓夢的人。

英語不是我的本行，但自學英語卻是我的摰愛。從我開始學英語至今，除了客觀原因不得不中斷之外，幾十年來我都一直在學，那本紙質泛黃了的《䄂珍英漢字典》到現在還在用，譽著它飄洋過海，走到哪，帶到哪，學到哪。

編寫這本書的初衷是為方便自用，後來才萌發將其編成書出版的念頭，這就是我的舊夢。

編書是一項極其繁雜細緻的工作，我斷斷續續經過近十年的時間，才於2012年完成初稿，因找不到出版的機會而塵封多年；直到去年，有一天我偶然在世界日報看到「大家來寫書」的廣告，當時我眼前一亮，機會來了，第二天就寫信和報社聯繫，僅過了幾天，報社就給我回信表示歡迎。就這樣，我塵封多年的書稿就透過世界日報這個灑滿陽光的窗口，見到了霞光萬丈的朝陽。

書出來了，但有用嗎？有人曾經提示說，現在是信息數字化的時代了，人手一部手機 ，裡面甚麼都有，還有誰會去看你書？病床上的太太更直言，「你都七老八十了，還編什麼書？書要緊還是命要緊？保命吧！」他們說的都是事實，都有道理，但我也有我的看法。

我認為，書本是記載人類發展歷史的載體，是積累和傳承人類智慧的寶庫，其存在價值不會改變，不可替代。所以我堅持繼續編，堅持就是勝利，今天算是勝利了。

我編書不為盈利，只求夢圓，本拙作全部無償贈送，分文不取。如蒙笑納，不勝感激。