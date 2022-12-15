大家來寫書／蔡季男《童詩與兒歌》《文字的對話》創作感言

蔡季男

新冠疫情 肆虐延燒，已經三年了，這段期間，我居家避疫 ，什麼地方也不敢去，學校也關了大門，不必上班，我幾乎成了標準的宅男。

這種一輩子僅遇一次的天災禍患，使非常多的人不知所措，但對年近80、不喜歡到處趴趴走的我，卻很容易消受。我覺得勞碌一生，難得有這個機會，可以把平時想做而沒有時間去做的事，利用這個機會去完成它。

於是我立即想起《童詩與兒歌》、《文字的對話》這兩本書來。為孩子們寫詩歌，是我自走出校門以來的志趣，這個小小的志願，終於在50年後的2017年完成了春、夏、秋、冬四集一套的作品，更令人鼓舞的是，這套書獲得了2020年僑聯總會海外華文著述詩歌類的首獎。

我在高興之餘，把一生所寫的詩歌，做了一次總整理，發現還有些遺珠，如果把它們串連起來，似乎長度不夠，而且體例與前面四冊有點相似，因此決定把內容加進了兒歌，使更小的孩子們可以走進詩歌之海，更早的接觸文學。

讀者們都知道：我們幼年時，父母長輩們都會口授一些簡單的歌謠，這些歌謠意義淺白，琅琅上口，兼具學習說話的功能，所以有時為了押韻，常常顧不及文字的意義。我在兒歌方面的創作，不做如是想，我希望這些兒歌能具有更多面向的教育 功能，從「數字歌」一到十，可以學習到十樣知識；從「一根蔥」可以強化對家庭的認識。

此外，我還加入身處異鄉的元素，替火雞們寫了一張「請願書」，替過去為農夫們辛苦耕田的牛兒們寫了一則「祈禱文」；「警告牌」甚至在輕鬆、笑謔的語氣中，埋下了文字閱讀方向的大問題。這些都是有待細心的父母們為孩子們導讀的。

另一本書「文字的對話」是我在約十年前，教授四位孫子們寫書法衍生來，學習中文的「偏方」。簡單來講，就是找一些常用字，字形很相像，或筆畫有點差異的一組字，每個字把它當成一個「人」來對話，最後達到認識這些字的目的。認識中文，最重要的是要深研六書，尤其是象形、指事、形聲、會意，不可不知，否則墮入了野孤禪，差之毫釐，失之千里，不可不慎。

這兩本書的插圖，都是由我四位孫子畫的。孩子們的繪畫技巧都沒有經過訓練，自然不是很好，所以請我的同事、好朋友，張煌緒老師予以美化、修改。張老師精於電腦插畫修圖，使得兩本書看起來更加美觀，我在此特別表示謝意與敬意。