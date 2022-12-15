大家來寫書／柯華《異域鄉情》創作感言

柯華

新冠肺炎 病毒，像妖魔鬼怪，如洪水猛獸，既在全球橫行霸道三年之餘，也阻擋了我回國返鄉省親腳步。無奈「居家避疫，竭力防疫」之下，將思鄉、思親、思友之情訴諸文字，匯聚文稿，投寄世界日報 ，今篩選刊發文稿成集《異域鄉情》。

2020年新春，新冠肺炎爆發，跟著迅速席捲全球多半國家。面對氾濫疫情 ，我和妻子無奈取消當年返鄉省親計畫，安居小家靜度時光。身在宅舍，心長出翅膀，跟隨和風祥雲，飄洋過海，飛往遙遠的東北家鄉，於是《家鄉坐落渾河岸》、《家鄉別名叫煤都》等文稿，相繼傳至世界日報。

等到翌年計畫返鄉省親時間，不料，新冠疫情甚囂塵上，染疫區域進一步擴大，且出現變異病毒。為防控傳播，一些國家削減國際航班，機票價格大幅度提升，不得已，只好再次取消回鄉省親行程。宅居小家，繼續敲打電腦鍵盤，抒發心緒情懷，又誕生了《家鄉月餅慰鄉愁》、《星夜回家看父母》等，

農曆新春佳節臨近，愈加想念家鄉、思念雙親、掛念好友，於是，《母親辛苦忙大年》、《父親給我送年貨》等，降落世報家園、上下古今、香港副刊版。