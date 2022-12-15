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大家來寫書／董昌立《道可道三集終點站》創作感言

董昌立
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《道可道三集終點站》是罹患眼疾仍勤作筆耕八旬老翁董昌立的新作品，從感觸世事的雜思短論，到邀遊天下的遊記，以及發表於世界日報讀者論壇的政治、經濟和社會評論，展現出時而鏗鏘有力，又時而柔情懷世的心思，哲理和文情並茂。

作者董昌立，原籍浙江東陽，1941年農曆7月24日生，父董中生先生、母李夏雲女士，兄弟姊妹六人中排行第三。1949年隨母赴台投奔父親，定居台北士林，就讀士林國小、士林初中、建國中學夜間部，考入台灣大學經濟系，1963年畢業。1965年來美留學，1968年在加州取得經濟學碩士，1973年獲得德州休士頓大學經濟學博士，主修計量經濟學。

服務電力公司負責預測電力需求，1980年加入洛杉磯南加愛迪生公司，2005年退休。業餘熱心海外華僑子女中文教育，義務參與社區普慕納中文學校運作，先後擔任校長、董事、董事長十年有餘。

1970與郭珠嬌結婚，育一女希寧。珠嬌台大外文系畢業，在美修得語言學碩士和電腦碩士，同在愛迪生公司工作，精於理財投資，作者退休晚年能安心寫作、漫遊世界、享受人生，珠嬌之功也。

董昌立《道可道三集終點站》
董昌立《道可道三集終點站》

退休 加州 德州

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