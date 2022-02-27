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加州稅收超徵 或再增230億 還富於民？紐森未表態

編譯組／綜合報導
加州超徵稅收可能再增230億元。（KTLA）
加州超徵稅收可能再增230億元。（KTLA）

加州州長紐森年初公布2022-2023年度財政預估時，認為2021-2022會計年度歲收應該可達到1850億元，超額稅收應有457億元。不過因為1月的「三大」，即個人稅、銷售稅與企業稅再度大增，總歲收可能再往上加60億元至230億元。

加州議會分析處（Legislative Analyst's Office）日前指出，雖然目前的財政年度還有一半尚未發生，變數仍多，但是目前的情況，加上傳統稅收大增的4月即將到來，因此他們認為最有可能的增幅應該在150億元。

議會分析處的報告也指出，部分議員希望討論「甘恩上限」（Gann Limit），也就是加州政府年度歲收的合理上限。超過甘恩上限的歲收可能又會引發另一波政治角力。2020-2021財年的前例是兩度發放基金州紓困金（GSS I與GSS II）。

對於2021-2022財年的超收，紐森本人並未明確表態，但不排除再以紓困金的方式發放超收的稅款。加州參眾兩會上周已經討論過退稅的可能性，不過就跟紐森的態度一樣，他們也認為目前談最終超收能有多少為時太早。

但是部分議員已經表態希望還富於民，例如共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）就主張退稅；但部分反對者則認為，包括參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins），必須考量民眾的經濟能力，把盈餘給予最需要幫助的人；另外還有些人，包括眾議會議長藍登（Anthony Rendon），擔心再發支票退稅，可能導致物價暴漲不利民生。

加州 紓困金 紐森

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