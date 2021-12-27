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蔡季男以畫習字 在美孩童學中文不再難

記者邵敏／洛杉磯報導
蔡季男新作「文字的對話」即將出版。
蔡季男新作「文字的對話」即將出版。

在美華人重視孩子的教育，但如何在沒有中文環境的國度教孩子學中文，是家長十分頭痛的一件事，來自台灣的洛杉磯作家蔡季男，疫情期間著書「文字的對話」、「童詩與兒歌」，圖文並茂地教孩子通過畫畫、兒歌等有趣的方式學習中文。

「我在教孩子寫字過程中，讓他們把每個字當做一個人來畫，最後把字寫在人身上。」通過畫畫方式學習中文字，蔡季男將這種另類教育方式記錄在「文字的對話」一書中。

比如學習日和旦兩個字，蔡季男先讓孩子把日和旦當作兩個人畫出來，日對旦說，「你什麼時候學會了溜滑板。」旦說，「那不是滑板，那一橫是表示地平線，我剛冒出地平線，表示天剛亮的意思。」一段充滿童趣的對話，不僅讓孩子記住兩個形似字的區別，也了解文字本身的含義。

「文字的對話」一書記錄了很多類似對話，蔡季男一直這樣教自己的孫子學中文，出版的書中同時還搭配孩子畫作，讀起來十分有趣，「這些畫都是他們在學習過程中創作的，通過孩子喜歡的畫畫方式學中文，就不會覺得枯燥難學了。」

蔡季男的另外一本著作「童詩與兒歌」同樣趣味盎然，比如「耳朵」一文：天生一對好兄弟，一住東來一住西，喂喂餵嘻嘻嘻，叫什麼笑什麼，都要靠著我和你。通篇文字簡單押韻，讀來朗朗上口。蔡季男還結合美國文化背景創作中文兒歌，比如「火雞的請願書」，以火雞口吻述說，「咕嚕咕嚕，我們是一群愛自由、和平示威溫柔抗議的火雞，請別再假借感恩節把我們殺了，把我們烤了。」這些具有當地文化色彩的兒歌，更能讓孩子們欣然接受。

蔡季男說，中文是表意文字，與西方表音文字迥然不同，造成孩子們學習過程中極大的困擾，「我試圖將六書導入孩子們的識字方法，但六書中的象形、指事、形聲、會意，尚易講解，轉注、假借不是一般大人能明白，更何況這些在美國長大的孩子。」如何深入淺出教孩子們學中文，是蔡季男追求的教育方式，也是他在書作中希望傳遞的精神。

出生於台灣嘉義布袋鎮的蔡季男，畢業於淡江大學中文系，他曾在台灣從事教育事業29年，1990年移民到美國，現定居洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）。因家中有四個孫子孫女，蔡季男就承擔起孩子在美國的中文教育，「我替四個孩子分別編寫低、中、高三套教材，低年級每週練習三至六個常用字，中年級每兩週一首唐宋五絶詩練習，高年級每週一首五絕詩。」

擅長書法的蔡季男還教孩子們學寫毛筆字，他說書法是學習中文更高層次的一種手段，蔡季男將「文字的對話」一書中的學習方法運用到書法練習中，「幾年下來，孫子們在研練書法中得到了助益，増添樂趣，也減少學中文的枯燥困難。」

作家蔡季男通過畫畫的方式教孩子學中文，圖為蔡季男與孫子孫女合影。（蔡季男提供）
作家蔡季男通過畫畫的方式教孩子學中文，圖為蔡季男與孫子孫女合影。（蔡季男提供）

前述蔡季男的兩本新書，均由世界日報出版，自2011年「大家來寫書」活動推出以來，他已著作並出版12本新書(不包括再版)。蔡季男說自己很幸運，能有機會不斷出版創作，「之前在台灣，我就想出版自己寫的書，但四處打聽下來很困難，如今能經由世界日報平台出版12本書，實乃人生幸事。」

第12屆大家來寫書已經開始徵集，詳細的出版流程和辦法，可查詢323-268-4982分機291 或電郵[email protected]查詢。

蔡季男新作「童詩與兒歌」即將出版。
蔡季男新作「童詩與兒歌」即將出版。

教育 書法 洛杉磯

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