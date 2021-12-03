11屆大家來寫書 30本精采創作 紙上+線上新書發表會

新疫冠情阻隔許多人事，但因為這樣劇變，意外地催生精采的文字創作。世界日報 第11屆「大家來寫書」活動，在2021年之中，來自全美的29位作者，出版30本著作，其中不少記載疫情 期間的生活點滴。基於防疫安全考量，本報12月2日（周四）舉行新書發表會，連續第二年採行「紙上+線上」方式舉行。

(影音來源:U視頻)

疫情居家似也激起人們寫作熱情，已連續參與寫書11年不輟的作者蔡季男偕同、也是不只一次參加寫書的好友甘漢鑌， 兩人合作新書，書名直接就稱為「新冠文書」。書中有多幅蔡季男的墨寶，他以擅長的書法寫下「多些口罩、少點口水、有益眾生、無損私德」，頗有針砭時事的寓意；但也無奈寫下「老兵挺過戰爭、卻挺不過疫情」的感傷。他們兩人記錄疫情寫照，也開展這本新作品的特色。

還有作者鮮于濤的「紐約宅家日記」、劉光乾的「此心安處是吾家」都是典型的抒發疫情感觸之作。其他著作的書名雖未與新冠疫情有關，但作者收錄成冊的散文中，常有抒發疫情思緒之作。因這段避疫期間，作者居家投入創作，應是疫病帶給人們生離死別之外，少有的正面價值，也是作者面對舉世不可抗拒的危機，巧妙地讓庶民生活別具新章。

不讓蔡季男和甘漢鑌專美於前， 蔡源佑和蔡靜雯這對祖孫作者，今年再度在「大家來寫書」平台上聯手合著「閒話東方巴黎─上海」。另有作者一口氣出版兩本書，作者江平即大手筆寫了「風中花季」和「遠行在秋季」；作者梁培熾也出版兩本作品「京城樓文史論集」和「梁氏家族和近代中國」。這些作者都可說是在疫情期間大放異采。

大家來寫書自2011年開辦這11年來，為來自全美各地的302位作者，出版268本書。這之中，許多志同道合的朋友多人合著一書，第三屆有一本書就由30位同一教會的教友合著；第五屆有一本書的作者達16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯。世界日報歡迎喜愛寫作的家人、親友、同學、社團夥伴一起寫下共同的經歷、共同的故事和共同的記憶。

開辦此一寫書活動的初衷， 鼓勵全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，盼這些紀錄有助於傳揚中華傳統文化、保留華裔在美洲大陸扎根歷史、促進族群和諧或文學創作的功能。 但大家寫作範圍很廣，包括作者自己的研究、學術論文、個人觀點、字畫、詩詞散文都有，因此，也不限制作者們的題材，但其中寫作選材多半是個人來美前和移民後的生活、不少內容都是「人」的故事。 所以若干年後，這些書所寫的事跡，將會是學界研究華人新移民最好的題材。

洛杉磯 世界日報總編輯張耀民感謝歷年來作者們對大家來寫書的熱心參與。他表示，期望每位作者「用我手寫我心」，年年都有作品誕生，為自己留下永恆的紀錄，為子孫樹立典範，相信「凡走過必留痕跡」，不朽之作定能廣為流傳。

今年續受新冠疫情影響，新書發表會仍無法邀請作者到洛杉磯世界日報大樓，一起交換心得、交換著作。但世界日報採取新的方式，發表作者們的作品。本屆每位作者都接受世界日報記者採訪，談他們的寫作心得和自己的故事， 那些專訪報導，自10月起陸續在世界日報和世界新聞網刊出， 這將我們的「紙上」新書發表會拉長近一個月；2日舉行的「線上」發表會，由作者藉影音方式在世界日報Youtube 頻道「U視頻」上，細述他們的寫作經歷和感言。

第12屆大家來寫書已經開始徵集，詳細的出版流程和辦法，可查詢323-268-4982分機291 或電郵[email protected]查詢。