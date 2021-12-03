11屆大家來寫書 30本精采創作 紙上+線上新書發表會
新疫冠情阻隔許多人事，但因為這樣劇變，意外地催生精采的文字創作。世界日報第11屆「大家來寫書」活動，在2021年之中，來自全美的29位作者，出版30本著作，其中不少記載疫情期間的生活點滴。基於防疫安全考量，本報12月2日（周四）舉行新書發表會，連續第二年採行「紙上+線上」方式舉行。
(影音來源:U視頻)
疫情居家似也激起人們寫作熱情，已連續參與寫書11年不輟的作者蔡季男偕同、也是不只一次參加寫書的好友甘漢鑌， 兩人合作新書，書名直接就稱為「新冠文書」。書中有多幅蔡季男的墨寶，他以擅長的書法寫下「多些口罩、少點口水、有益眾生、無損私德」，頗有針砭時事的寓意；但也無奈寫下「老兵挺過戰爭、卻挺不過疫情」的感傷。他們兩人記錄疫情寫照，也開展這本新作品的特色。
還有作者鮮于濤的「紐約宅家日記」、劉光乾的「此心安處是吾家」都是典型的抒發疫情感觸之作。其他著作的書名雖未與新冠疫情有關，但作者收錄成冊的散文中，常有抒發疫情思緒之作。因這段避疫期間，作者居家投入創作，應是疫病帶給人們生離死別之外，少有的正面價值，也是作者面對舉世不可抗拒的危機，巧妙地讓庶民生活別具新章。
不讓蔡季男和甘漢鑌專美於前， 蔡源佑和蔡靜雯這對祖孫作者，今年再度在「大家來寫書」平台上聯手合著「閒話東方巴黎─上海」。另有作者一口氣出版兩本書，作者江平即大手筆寫了「風中花季」和「遠行在秋季」；作者梁培熾也出版兩本作品「京城樓文史論集」和「梁氏家族和近代中國」。這些作者都可說是在疫情期間大放異采。
大家來寫書自2011年開辦這11年來，為來自全美各地的302位作者，出版268本書。這之中，許多志同道合的朋友多人合著一書，第三屆有一本書就由30位同一教會的教友合著；第五屆有一本書的作者達16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯。世界日報歡迎喜愛寫作的家人、親友、同學、社團夥伴一起寫下共同的經歷、共同的故事和共同的記憶。
開辦此一寫書活動的初衷， 鼓勵全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，盼這些紀錄有助於傳揚中華傳統文化、保留華裔在美洲大陸扎根歷史、促進族群和諧或文學創作的功能。 但大家寫作範圍很廣，包括作者自己的研究、學術論文、個人觀點、字畫、詩詞散文都有，因此，也不限制作者們的題材，但其中寫作選材多半是個人來美前和移民後的生活、不少內容都是「人」的故事。 所以若干年後，這些書所寫的事跡，將會是學界研究華人新移民最好的題材。
洛杉磯世界日報總編輯張耀民感謝歷年來作者們對大家來寫書的熱心參與。他表示，期望每位作者「用我手寫我心」，年年都有作品誕生，為自己留下永恆的紀錄，為子孫樹立典範，相信「凡走過必留痕跡」，不朽之作定能廣為流傳。
今年續受新冠疫情影響，新書發表會仍無法邀請作者到洛杉磯世界日報大樓，一起交換心得、交換著作。但世界日報採取新的方式，發表作者們的作品。本屆每位作者都接受世界日報記者採訪，談他們的寫作心得和自己的故事， 那些專訪報導，自10月起陸續在世界日報和世界新聞網刊出， 這將我們的「紙上」新書發表會拉長近一個月；2日舉行的「線上」發表會，由作者藉影音方式在世界日報Youtube 頻道「U視頻」上，細述他們的寫作經歷和感言。
第12屆大家來寫書已經開始徵集，詳細的出版流程和辦法，可查詢323-268-4982分機291 或電郵[email protected]查詢。
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