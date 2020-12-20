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房產配置、設立信託…4件事要做好

記者王全秀子╱蒙特利公園市報導
黃海蒂強調房地產配置、保險配置、信託設立、稅務規劃是2021年一定要做的四件事。（視頻截圖）
黃海蒂強調房地產配置、保險配置、信託設立、稅務規劃是2021年一定要做的四件事。（視頻截圖）

如何做好稅務財務規畫迎接2021年？「美國宏盛保險與理財」擁有30年保險理財經驗的黃海蒂，強調四件事一定要做：房地產配置、保險配置、信託設立、稅務規畫。

黃海蒂表示，華人追求安居樂業、自己有房的生活目標。雖然新冠疫情影響美國整體經濟，但房地產市場仍然穩定增長，從東岸到西岸的住宅房地產的中位數成長超過10%，很多人居家辦公，孩子在家上網課，對住宅條件要求更高。疫情之後，市場對中價位房子以及百萬以上房子的需求成長很多。另外就是歷史低利率，30年固定利率低於3%，基於這些原因，她認為2021年房市會繼續保持上升趨勢。

保險配置在疫情期間也發生很大變化，民眾對醫療人壽保險詢問程度增加，過去到底買了些什麼，到底包含哪些內容，人們更願意了解清楚。黃海蒂表示，「美國宏盛保險與理財」是該行業在華人社區的領軍企業，今年的保險銷售量大幅增加超越2019年。主要受惠於民眾對人壽保險的認知和需求的提高，但海外高端客戶市場受到影響，雖然銷售量高於往年20%至30%，但總保費仍低，

她提到配置保險的重要性，可以保護好自己。例如生病無法工作，個人財務受到衝擊，生活需要更大開銷，但是，保險可以將風險從家庭轉移至保險公司。在稅務規劃方面，發揮財務更大化作用。她提到，美國退休的收入來源是個很大課題，人壽保險在某種程度上對退休補貼也有作用。美國保險便宜，制度透明，賠付沒有收入所得稅，設計得當就不存在收入所得稅、遺產稅等，達到家庭財務規劃的最佳效應。

積累財富不容易，而守住財富傳承給下一代更是困難，其實信託是一種很好的規劃。信託保證家庭傳承財富時做到無爭議。信託分為：可更改可撤銷生前信託，起到最主要作用是財產非爭議傳承，避開法庭認證，在有生之年指定繼承人。不可更改不可撤銷的信託財產，一旦設立，信託人即不能將它取消或變更轉入信託的財產，成為一種贈與 (Gifts)，不再屬於信託人的財產。因此，債權人的求償權不能及於轉入信託內的財產；報稅時也不存在這份財產，並可以解決遺產稅問題。

另外是稅務規劃，黃海蒂表示，拜登提出稅務全面改革，其中最重要的一部分是對個人收入所得稅稅率恢復到39.6%，以及企業稅改，主要影響高收入人群。但她也提到，2021年在金字塔尖上的人群（有錢人）尤其要做好稅務規劃。不過普通百姓的稅務規劃也很重要，譬如連續報稅，積累40點才能在65歲時享有聯邦醫療保險和社安金。其實很多稅務規劃不用花錢，只用稍微調整就能達到不花錢的稅務理財規劃。她強調2021年是非常重要的一年，上半年可能還有些新冠疫情的挑戰，而下半年則可能恢復正常生活。

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