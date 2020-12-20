拜登新政量化寬鬆 可期待

經濟學家顧衍時認為明年美國財政會有「新氣象」。（視頻截圖）

2020年全美經濟受新冠疫情 衝擊，民眾應當如何應對稅務改變為自己省錢？經濟學家顧衍時、會計師楊逸凡19日在世界日報舉辦的2020理財稅務財經線上講座，為民眾普及稅務規畫知識，同時專家們認為明年美國 財政會有「新氣象」。

顧衍時指出，稅務改革和財政部長有關係，總統當選人拜登 提名聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）出任財長，葉倫是學術派，遵從凱恩斯學派主張的「量化寬鬆」政策，這也是共和黨領導者對稅務的態度。即便民主黨執政，但在經濟和稅務政策走向上，也有這方面的考量和導向。另外他也認為，拜登上台後會加強能源政策，因此明年美國財政會出現新氣象，加快復興美國經濟。

楊逸凡也認為，拜登在選舉時提出可能改革稅務政策，因為稅務政策不論對個人還是企業都有直接影響。她認為，改變稅務政策應該放在宏觀框架下，而今年情況特殊，新冠疫情還未得到有效控制，因此拜登即便要改革稅務政策，也要結合前後歷史原因和當今形勢。她認為，整個改革應該是比較溫和且有時間準備，符合拜登溫和的個人風格，拜登在民主黨內部是中間派。

新冠疫情對美國經濟衝擊相當大，尤其是實體經濟和服務經濟，短時間內稅務大規模改革值得觀望。楊逸凡認為，拜登一定會分階段性的改革，競選中提出的框架不會完全實現，分為主觀和客觀因素，但不會對整體社會造成很大變化的改革。

接下來何做好稅務規畫？現在如何利用好現有政策？譬如年底通常都會鼓勵高收入人群在合法情況下延緩紀錄收入，但考慮到拜登上台後改變最高個人稅率的政策，高收入人群應該要思考是否還要繼續延遲？以及房地產稅增加抵減，今年少交、明年多交等合理規畫，都能幫助自己省稅。

另外值得注意的就是目前傳統IRA允許轉成Roth IRA。現在股市不錯，可以將傳統IRA裡的錢轉到Roth IRA，以後再從Roth IRA把錢提出來就不用繳稅。

對於企業主來說，經營中的損失可以抵扣過去五年中產生的虧損，即便過去五年已經繳稅，現在抵扣還是可以拿到退稅，但這項政策到12月31日到期，企業主應抓緊利用。

總之，楊逸凡認為拜登可能提出的稅務改革，一定會在經濟框架之下和分階段的，且不會馬上全盤改變，長期改變也會考慮衝擊面。她認為民眾應做好短期和長期的計畫。短期就是做好年底稅務規畫，而長期就是三年、五年的規畫觀望。