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拜登税改 年收百萬家庭稅率可能提高至39.6%

記者李雪╱洛杉磯報導
楊光明會計師主講「民主黨總统拜登新税務改革的藍圖—個人税務改革」。（視頻截圖）
楊光明會計師主講「民主黨總统拜登新税務改革的藍圖—個人税務改革」。（視頻截圖）

楊光明會計師19日在世界日報U視頻平台主講「民主黨總统拜登新税務改革的藍圖—個人税務改革」。通過對拜登執政綱領的詳解，預計無論個人稅務還是公司稅務、鼓勵海外企業回流方面，拜登都會大致沿革川普的稅法，除了富裕家庭或會加重稅務負擔。 

楊光明表示民主黨人一向「劫富濟貧」，補助低收入，加之今年疫情花錢多，國家非常缺錢，預計會增加富人税彌補國庫。

川普上台後做了近30年最大稅改，而拜登的綱領看起來不會大修正。在個人稅方面，拜登會延續七個收入等級，但他強調年收40萬元以上家庭應屬富有。川普有州和地方稅（SALT）中1萬元的抵稅額度，這讓加州和紐約州等地居民較吃虧，拜登應會取消。

目前川普的長期資本利得稅（Long term Capital Gain）有0%、15%、20%三個稅率等級，分別對應家庭收入8萬以下、8萬至14萬以及14萬以上群體。拜登認為有錢人利用該規定，比一般百姓省太多稅，他計畫對年總收超過100萬元的家庭的資本利得不再只收20%稅率，而是按正常收入稅39.6%來課稅。

目前川普稅法有「1031交換」（1031 Exchange），即投資型的出租或生產用房地產，持有後漲價所得的資本利得，可延稅到下一棟，如滾雪球般換成更大房產，最後再用現在遺產稅的1158萬元免稅，將所有資本利得都消化掉，從而這輩子都不用繳稅，並傳給下一代。但預計拜登可能廢除「1031交換」。

在遺產稅方面，目前川普慷慨給了1158萬元高額度，超過該數才徵稅，預計拜登會拉低到500萬。更重要的是拜登可能會改變繼承財產的課稅基礎。目前是按照死亡日的市場價值(Step Up In Cost Basis)，拜登可能會按購買時的價值作為基數，子孫繼承後再買賣，要繳稅的資本利得會更高，

目前育兒抵稅(Child Care Tax Credit)給3歲以下小孩每個一年有3000元抵稅，最多可申請到父母收入的35%，拜登可能提高到每個小孩8000元，並提高到收入的50%。另外撫養子女補助稅額（Child Tax Credit)，目前給17歲以下（不含17歲）小孩一人2000元，超過17歲則是600元，拜登計劃6至16歲小孩可抵免3000元，6歲以下3600元。拜登還計劃鼓勵居者有其屋，民眾如買房一次性補助1萬5，領第八章聯邦房屋補助券(Section 8)低收入租房者如有自付房租，確保租金不會超過其收入的30%。

在公司稅方面大部分還是會沿革川普。除了普通型公司(C Corp)稅率或從21%提高至28%，另外會限制高利潤大公司，淨收入超過1千萬元的要交最低稅率15%。好處是允許2018、2019和2020公司的虧損，可帶回過去五年抵稅，這對於過去利潤很多但今年疫情虧損的企業來說有好處。

在對中國的關稅方面，預計拜登也會沿用，同時用大棒和蘿蔔鼓勵企業回流。大棒包括目前川普對海外的公司要課10%的稅，拜登會提高到21%。若是不想交這麼高的稅就回國，可以給各種優惠即蘿蔔，這包括「美國製造」稅務優惠（Made in American Tax Credit），海外回境的美國製造業可有10%稅務優惠，此外本地企業也有鼓勵創造就業機會的「新工廠製造稅務優惠」。

拜登 川普 低收入

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