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韋伯遙望兩周年 拍到銀河企鵝舞蛋

編譯陳韻涵／綜合報導
韋伯太空望遠鏡捕捉到兩個銀河系的驚豔景象，這兩個銀河系分別暱稱為「企鵝」和「蛋」，彷彿「企鵝抱蛋」在宇宙中漫舞。(NASA)
韋伯太空望遠鏡捕捉到兩個銀河系的驚豔景象，這兩個銀河系分別暱稱為「企鵝」和「蛋」，彷彿「企鵝抱蛋」在宇宙中漫舞。(NASA)

韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)捕捉到兩個銀河系的驚豔景象，這兩個銀河系暱稱為「企鵝」(Penguin)和「蛋」(Egg)，「企鵝抱蛋」在宇宙共舞，藉此紀念該韋伯天文觀測站發射兩周年。

有線電視新聞網(CNN)日前報導，韋伯望遠鏡2021年12月25日發射，隔年7月12日開始透過前所未有的視角，觀測宇宙，分享遙望結果。

韋伯配備的高解析度儀器，可看透舊型望遠頸看不清楚的太空氣體和塵埃，觀察遙遠的銀河系，探測系外行星大氣中的分子，並凸顯恆星爆炸的細節。

國家航空暨太空總署(NASA)署長尼爾森(Bill Nelson)在聲明中表示：「根據來自宇宙各個角落的非凡圖像，幾乎可追溯到時間的起點，韋伯望遠鏡的能力為我們的天文環境提供嶄新視角，激勵未來幾代的科學家、天文學者和探險家。」

韋伯利用其科學儀器，透過結合近紅外光(near-infrared)和中紅外光(mid-infrared light)的觀測，繪製交織的企鵝銀河系和蛋銀河系(統稱為「Arp 142」)的詳細圖像。

這兩個銀河系位於俗稱長蛇座的冥衛三(Hydra)星宿，距離地球約3億2600萬光年，因其外形酷似「護蛋企鵝」而得名。

韋伯的科學儀器揭示這片藍色薄霧，即恆星與氣體的混合；儘管這兩個銀河系相距約十萬光年，但從天文學角度看來其實很接近。

光年(light-year)是天文距離的單位，一光年就是光在真空中傳播一年的距離，相當於5兆8800億哩。

打個比方，地球在銀河系最近的鄰居，是相距250萬光年的仙女座(Andromeda)銀河系。

天文學者估計，企鵝銀河系和蛋銀河系在2500萬年到7500萬年前，首次發生交互作用；自那時起，兩者天體環繞共舞；數百萬年後，可能合併成一個銀河系。

韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡 NASA

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