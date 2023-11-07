世界OnAir／華裔女孩16歲開私房甜品店 創業學習兩不誤

劉慧杉自16歲開始創立Helaine's Bakery，在家做曲奇餅乾。(劉慧杉提供)

今年暑假期間，16歲的劉慧杉突然有了創業開店的想法。正在上高中的她，一年前開始自學烘焙，一直想著有朝一日擁有一間屬於自己的店。既然想做，為何現在不可以？行動力超強的她決定馬上將想法付諸實踐。

「從有了想法，到申請各種證書，到買工具，可能就花了一兩個禮拜吧，」劉慧杉說。「一旦猶豫的話，我可能就會開始找藉口了不去做了。」

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從家裡廚房誕生的Helaine’s Bakery，如今來到開業的第五個月，完全靠著網上售賣的形式，讓來自全美各地的甜品愛好者都能嘗到劉慧杉做的紐約式(New York style)大曲奇餅乾。劉慧杉形容，她受紐約知名曲奇餅乾品牌Levain的激發，結合自己的創意烤出用料不含糊的大曲奇，並將它們的味道形容為「就像擁抱一樣的溫暖的感覺」。曲奇店的銷量，最好的時候能夠達到一周賣出一百多個，營業額將近一千塊。她表示，創業初期支出確實不少，但是到了現在已經回本。

劉慧杉自16歲開始創立Helaine's Bakery，在家做曲奇餅乾。(劉慧杉提供)

作為對社群媒體瞭如指掌的年輕人，劉慧杉充分利用網路的力量擴大店鋪的影響力，在TikTok、Instagram等平台發布做曲奇、包裝曲奇的影片，而讓她最感到驚喜的是影片在小紅書上的影響力——九成客人都是通過這個平台認識她，喜歡上她的影片，並且決定購買曲奇的。

「他們之中很多都是女生，20多歲左右。很高興可以通過這個平台認識到他們。」

劉慧杉家住在加州 爾灣(Irvine)，但是她的曲奇可以郵寄全美，賣到過波士頓、芝加哥，範圍越擴越大。口味方面，除了經典款的燕麥葡萄乾、巧克力核桃 、花生醬，少不了亞洲風味的抹茶、焦糖流心等。劉慧杉最愛的口味，是她曾經在中秋節推出的限量版「鹹蛋黃紅豆」曲奇——「這是我最愛的口味，能把我的美國身份和我的中國背景結合起來。」

Helaine's Bakery的曲奇餅乾有六種口味。(劉慧杉提供)

劉慧杉能夠在網路上火速吸引關注，除了她勤發影片，也跟她年紀輕輕創業有關。讓不少網友好奇的是，作為在美國上高中最後一年的學生，怎樣平衡學習和創業的關係？劉慧杉表示，她很相信自己的時間管理能力，專門為創業制定了新的時間表。

劉慧杉自小就是一個興趣愛好廣泛的人——不僅已經彈鋼琴13年，還出版過五本小說。決定發展曲奇店之後，劉慧杉樂意犧牲一點周末的時間，「有時候需要早點起或者晚點睡」，在周六日完成做曲奇的準備和烘焙工作，大概每周的工作量達到10個小時，保證平日不會影響學習，並且還能有休息的時間，「我的父母也經常跟我說，時間都是擠出來的，只要你夠想做，就一定可以找出時間來做。」

劉慧杉自16歲開始創立Helaine's Bakery，在家做曲奇餅乾。(劉慧杉提供)

確實，父母的大力支持，讓劉慧杉能夠跟隨內心勇敢嘗試。劉慧杉在廚房忙活幾個小時累了，父母看到會幫忙她洗碗；雖然也會擔心創業影響她的學習，但是也給她足夠的空間去嘗試，「如果我想做的話，他們也不會阻止我。我很感謝他們。」

還有不到一年的時間，劉慧杉就會踏入大學，迎接新的人生。成績優異的她申請了許多常春藤 大學，而作為加州本地人，她也坦言最想進入的是史丹福大學，希望研讀經濟和音樂雙主修。忙碌的大學生活開始之後，曲奇店還能夠堅持嗎？

「曲奇店可以獲得今天的成就，我已經很開心了。未來我也不太清楚怎樣可以繼續，希望暑假放假的時候，還能繼續做，但是媽媽很願意接手！」