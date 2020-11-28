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調整心態／疫情期間「心碎」患者暴增

林梅婕
疫情期間罹患「心碎症候群」的人數正在上升。(本報資料照片)
疫情期間罹患「心碎症候群」的人數正在上升。(本報資料照片)

根據醫學期刊「JAMA Network Open」公布的最新研究顯示，疫情期間沒有感染新冠肺炎，但罹患「心碎症候群」(Broken Heart Syndrome)的人數正在上升。

所為心碎症候群並不是俗稱的心臟病，而是被稱為「壓力型心肌病變」(Stress Cardiomyopathy)或「章魚壺心肌症」(Takotsubo Cardiomyopathy)等，會導致心臟部分肥大，無法有效地將血液輸送至全身；一般的心臟病是由動脈阻塞造成，但心碎症候群卻是受到強烈的情緒波動或身心理的壓力影響所致。

壓力造成心肌病變

俄亥俄州克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的心臟科醫師考拉(Ankur Kalra)是這項研究報告的共同作者之一，他表示：「疫情讓人們對社會經濟的期待和心理壓力增加，使壓力型心肌病變的患者人數增加；雖然這不完全是由病毒引發的公共衛生危機，但卻是疫情下對人們健康造成最大的威脅之一。」

這份日前公布的報告指出，以五到八周作為一段觀察期，透過克利夫蘭醫療診所系統中的兩家醫院，研究人員發現共有1914人罹患心碎症候群，其中只有四人是在疫情爆發前得病；疫情之前，以八周為單位，罹患心碎症候群的患者平均是5至12人，疫情間卻提高至20人。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)婦女心血管研究中心主任哈默妮‧雷諾斯(Harmony Reynolds)說：「能確定的是，這次的疫情是造成許多人情緒壓力的主因。」

美國心理學會(American Psychological Association)的資深主管琳恩‧班福卡(Lynn Bufka)則表示，心碎症候群患者雖然增加不免讓人擔憂，但也不算意外，「透過長期以來的經驗告訴我們，壓力對身體有絕對的影響力。」

專家建議，如果民眾有任何心臟不適的症狀應盡快就醫，千萬不要因為害怕到醫院可能染疫而錯失治療，雷諾斯說：「我最擔心的是人們不敢到醫院來，但事實上就醫是非常重要的，而且也相對安全。」

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