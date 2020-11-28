調整心態／洗手洗到脫皮 疫情引發焦慮症

因為新冠肺炎疫情直接或間接的壓力，導致有憂鬱焦慮症狀、關係問題、經濟困擾的個案明顯增加。(本報資料照片)

55歲陳太太一踏進診間，就對醫師大聲喊著「醫師，我覺得我得了焦慮症。」急著描述在疫情期間生活受到的各種影響。她自述，每天的心情隨著確診人數起伏，出門在外隨時會害怕別人不戴口罩或咳嗽；更是頻繁的洗手、噴酒精，洗到手都脫皮了，還是忍不住一直清洗；而且長期戴口罩戴到耳朵痛，也不敢脫下來。

另外，陳太太家中也有多種狀況發生，包括先生住院小手術，頻繁進出醫院，讓她害怕自己及家人得病；而和先生一起經營的公司，也因疫情而營運停擺，她害怕養不起員工，對未來抱持悲觀想法，整天心神不寧、晚上睡不好，全身痠痛、疲累，更常和先生起衝突，只想逃避而求診。經醫師診斷為「適應性疾患伴隨焦慮症」，目前門診治療中。

新冠肺炎疫情延燒至今，除了防疫人員、醫護人員、患者承受重大心理壓力，一般民眾也可能因擔心恐懼而過度焦慮。精神科醫師呼籲，民眾若受疫情影響，出現超過預期的焦慮、悲觀，造成自身痛苦或人際衝突等三徵兆時，應適時緩解壓力，並可考慮就醫，避免病情惡化。

台灣書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，近期門診觀察發現，因為新冠肺炎疫情直接或間接的壓力，導致有憂鬱焦慮症狀、關係問題、經濟困擾的個案明顯增加；也有部分原已有焦慮、憂鬱、恐慌的個案，因擔心疫情期間出入醫療院所感染，而未按時回診，自行減藥或停藥，導致症狀加重。

施佳佐說，因疫情引起的壓力來源，主要有健康、關係、經濟、未來不確定感等四方向。健康部分，為擔心自己或家人得病；關係則是在家時間變長，會使相處、意見相左起衝突頻率增加；經濟部分，則是各行各業工作受影響、收入減少；對未來的不確定感，則是不知疫情未來走向，進而影響未來規畫，感到無所適從。

施佳佐提醒，在疫情期間，有病症時仍需就醫，慢性病者不可擅自停藥，以免病情惡化；在家時應正向思考，改變看事情視角；對於疫情相關內容，每看30分鐘就放空一下，以免大量資訊引起焦慮，才能與疫情和平共存。