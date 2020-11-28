調整心態／破壞免疫系統 酒喝多不利抗疫

喝酒過度也破壞人體的免疫系統，不利對抗新冠肺炎。(本報資料照片)

部分國家隨著當地新冠疫情趨緩，民眾報復性出遊、聚餐變多下，飲酒難免。不過台灣衛福部國健署提醒，喝酒過度恐變胖，也破壞人體的免疫系統，導致胃潰瘍、肝硬化等疾病，而且不利對抗新冠肺炎。

國健署表示，據世界衛生組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引，喝酒除會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等多種疾病，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等併發症風險。

目前越來越多研究也證實，喝酒沒有所謂安全限量，且台灣半數人因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒容易臉紅，更易提高罹癌和失智風險。

癌症關懷基金會營養師葉嘉豐表示，酒類熱量不低，可說是僅次於油脂的高熱量食品，1克酒精可產生7大卡熱量，所以酒精濃度愈高，卡路里也相對較高；若飲酒過量者容易造成脂肪肝、肥胖外，後續也可能引起肝纖維化等疾病國健署菸防組簡技呂孟穎表示，據研究顯示，喝酒容易臉紅，也會提高罹癌及失智症的風險，民眾如果非喝不可，男性每日不超過2罐330毫升啤酒，女性則不超過1罐啤酒。