調整心態／宅在家腦袋不生鏽 靈活大腦靠4招

早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

上下樓梯會喘、睡很久還是無法消除疲勞、累到一根手指都動不了，現代人普遍有慢性疲勞問題，日本名醫提供一些簡單易行的妙招，讓緊繃的頭腦、身體鬆弛。

1 早上喝牛奶 讓你睡得好

「睡前喝熱牛奶有助睡眠」這句話很有名，但其實早上更應該喝牛奶。因為牛奶中含有睡眠荷爾蒙「褪黑激素（Melatonin）」源頭的色胺酸（胺基酸的一種）。

要在早上喝的原因在於，色胺酸需花14～16小時，從血清素（神經傳導物質）轉換成褪黑激素。早上喝的話，到睡前剛好轉換成褪黑激素，即可打造出品質優良的睡眠。

堅果、香蕉也有褪黑激素

這個褪黑激素源頭的色胺酸除牛奶以外，也蘊含在各種食材中。如魚類、肉類、大豆、蛋、堅果、香蕉等富含蛋白質的食材。

2 用藍色文具 工作效率高

色彩心理學已證實，顏色會大大影響我們的思考、心理和行動。

尤其是藍色能分泌神經傳導物質血清素，有效提高集中力。工作中會經常看到的文具或桌上的東西，最適合使用藍色。

相對的，最好避開的顏色是紅色。紅色會令人聯想到危險，煽動不安的感覺，且有增加攻擊性的效果。紅色也會令人亢奮，脈搏或血壓上升而妨礙集中力也是原因之一。

看見藍色所分泌的血清素，也具有達到抑制食欲的效果。

肚子太餓可能會大吃大喝，使用藍色器皿能大量分泌血清素，幫助我們別吃得太多。

3 會打呼的人 建議右側睡

起床時若感到「總覺得懶懶的」、「沒有熟睡的感覺」，有可能是在睡眠中打呼的關係。打呼不僅會妨礙熟睡，這個壞習慣也會阻塞氣管，引起睡眠呼吸中止症候群，所以必須要有因應對策。

預防打呼最好的方法是「以右躺的姿勢睡覺」。側躺的話較能確保氣管暢通，不容易打呼。右躺姿勢睡覺 提高消化能力

以右躺的姿勢睡覺，比較好的原因在於，胃的位置是朝向身體右側呈弧狀。身體沿著胃的弧狀橫躺，有助於消化的流動。也能減輕對自律神經的負擔，能夠保有優質的睡眠品質。剛要睡覺時請記得刻意往右躺，活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通。

4 靈活用左手 能活化右腦

大腦左右各負責不同的功能。左腦負責語言方面的資訊，右腦則是處理以影像或情感為中心的非語言方面的資訊。譬如說，為工作企劃案絞盡腦汁，想到累時，可有意識地動一動能刺激右腦的左手，右腦活性化之後，就容易浮現新的點子，也能提高找到解決方案的機率。

在專業的運動選手練習上，也會運用刻意使用左手的方法。

思緒糾結時 用左手刷牙

對右撇子的人來說，用左手拿筷子、寫字是很困難的一件事吧。這裡建議的方法是刷牙。左手刷牙的話，右撇子的人也能輕易辦到，在公司也有很多人吃完午餐會刷牙，所以也容易實踐這方法。

工作中若思緒不通時，試著用左手刷牙吧。離開辦公桌動動身體，也能刷新身體和大腦，短時間內即可活化我們的右腦。回到辦公桌時，或許會想到新的解決方案哦！