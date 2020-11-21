合理膳食／ 來1碗免疫濃湯 維持「三力」

免疫均衝濃湯

新冠肺炎疫情來勢洶洶，民眾除了要有良好的衛生習慣，將病菌、病毒隔絕於身體之外，正確的飲食防疫觀念也很重要，吃對食物維持「健康三力」，防疫更完善。

基礎體力：維持良好免疫力和保護力的基礎。若要顧好基礎體力，需補充身體充足的能量及各式營養素，而充足的能量則是免疫力及保護力運作的基本需求。

洋蔥。（本報資料照片）

免疫力：指身體阻絕有害病原及物質、辯識並加以清除的能力。皮膚和黏膜組織是人體主要與外界阻隔的屏障部位，其中皮膚可直接將病原菌阻隔於體外，黏膜組織會分泌抗菌物質、酵素、免疫球蛋白及免疫細胞，幫助阻斷外來病菌穿透黏膜組織而進入人體內。

日常生活中，可以多吃富含抑菌物質的蒜、薑、洋蔥、咖哩和薑黃等食材。

薑。（本報資料照片）

身體保護力：提高保護力可以幫助免疫力維持良好的平衡。建議可以適度攝取抗氧化和抗發炎食材，例如新鮮蔬果富含維生素C及植化素，魚油和亞麻籽富含Omega-3，都是不錯的選擇，有助保護自己的細胞在與病原菌作戰時避免同歸於盡。

在此重要的防疫時刻，可嘗試煮一鍋「免疫均衡濃湯」，食材含有豐富植物性蛋白質、膳食纖維、維生素和礦物質。

蘑菇中的多醣體、花椰菜和蔥蒜成分中的硫化物，都是提升免疫力的好幫手，可以補充體能，相當適合晚餐食用。

(台北醫學大學保健營養學系系主任)