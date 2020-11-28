合理膳食／外食防疫這樣做 保護自己

病毒絕大部分不耐熱，疫情時期民眾可盡量減少生食。(本報資料照片)

受到新冠肺炎暴影響，外食人口數量明顯減少，不過對於餐飲業者而言生意還得照做、一些民眾也仍只能依賴外食解決三餐。為了讓民眾食得安心，許多業者紛紛加強店內清潔、消毒作業，不過這樣做就夠了嗎？究竟餐飲業要怎麼做才能正確防疫、一般消費者又要如何保護自己？台灣大學食品安全與健康研究所所長陳家揚針對餐飲業與外食防疫措施提出3大建議。

陳家揚指出，中國研究指出在新冠肺炎患者的糞便中，發現新型冠狀病毒核酸檢測陽性，令人不免擔心是否會透過糞口傳染。不過，目前並沒有顯著的證據表明這會產生問題。

陳家揚分析，傳統的糞口傳染途徑不外乎為「飲用水污染」與「食品餐飲人員衛生」2大途徑。不過，以飲用水污染來說，由於水源有嚴格規範，加上法規規定與食品直接接觸及清洗食品設備與用具之用水及冰塊，應符合飲用水水質標準，因此不太可能發生這樣的問題。此外，新冠肺炎是否會經由食品或食品包材傳播，目前也沒有證據，且可能性很低。

若擔心餐飲人員的衛生問題可能會導致食物成為病毒載具，陳家揚說明病毒絕大部分不耐熱，這段期間民眾可盡量減少生食。

陳家揚指出，自取式自助餐常常會幾個人邊夾菜邊交談，會提升傳染風險。如果要吃合菜，盡可能多提供一份餐具做公筷母匙，但更好的做法是事先分好一小盤給每個人。