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合理膳食／跟著我的餐盤 吃出免疫力

修瑞瑩
營養師提醒可以記住每餐餐盤食物分量，就能吃得均衡。 （圖：台南市立醫院提供）
營養師提醒可以記住每餐餐盤食物分量，就能吃得均衡。 （圖：台南市立醫院提供）

新冠肺炎疫情搞得人心惶惶，不少人因為防疫而身心俱疲，但醫師提醒防疫固然重要，但其實自身的免疫力是防疫的最佳武器，平日養成良好的生活作息、固定運動，加上營養均衡，都是防疫的基本功。

台灣台南市立醫院營養師張秀如指出，良好的免疫能力，是決定個人健康與否的關鍵，均衡完整的營養攝取，則是維持免疫力的重點，建議可依據台灣衛福部每日飲食指南「我的餐盤」，充分攝取六大類食物建議量，吃出免疫力一點也不難。

張秀如提醒「我的餐盤」的口訣如下，民眾只要跟著「我的餐盤」聰明吃，吃得飽也吃得健康，輕鬆吃出免疫力。

一、早晚一杯乳品：早晚一杯240毫升的乳品，如：鮮奶或無糖優酪乳，攝取足夠的乳品可以增進鈣質攝取，保持骨質健康。

二、每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約一般飯碗半碗~一碗，一天至少攝取兩份水果。

三、菜比水果多一點：蔬菜攝取量應足夠，體積需比水果多，選擇當季且深色蔬菜需達三分之一以上。

四、飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類之分量約與蔬菜量相同，可提供豐富的維生素B群、維生素E、礦物質，建議至少應有三分之一未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等。

五、豆魚蛋肉一掌心：可提供優質蛋白質與維生素B群、鐵質等營養素。選擇這類食物之優先順序應為豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

六、堅果種子一茶匙：每天應攝取一份堅果種子類，一份堅果種子約一湯匙量（約杏仁果五粒、花生十粒、腰果五粒）。

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