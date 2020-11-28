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合理膳食／不宜上館子 在家燒出好菜

文／潘乃欣　圖／陳怡樺提供
蔥爆羊肉。（圖：陳怡樺提供）
蔥爆羊肉。（圖：陳怡樺提供）

疫情降低外食聚餐頻率，全職媽媽陳怡樺分享三道拿手好菜，新手媽媽在家也能端出色香味俱全的快炒店料理。她曾旅居中國大陸逾十年，鄉愁帶領她投入台菜和中華料理世界，如今常在網路上分享料理秘訣，也是新手媽媽們的料理老師。

●蔥爆羊肉

材料：

羊肉片200克（約0.2公分厚）、青蔥5根、大紅辣椒2根、蒜末2大匙、沙茶醬1大匙、醬油膏1大匙、糖1小匙、米酒1大匙、雞高湯（或水）30至50毫升、太白粉水1大匙、油與鹽適量。

羊肉醃料：

米酒1小匙、醬油1小匙、太白粉1小匙、白芝麻香油1小匙（註：太白粉和水1：3，就是太白粉水）。

作法：

1.將沙茶醬、醬油膏、糖、米酒、雞高湯、太白粉水拌勻備用。醬汁先拌勻，方便之後操作。

2.羊肉用醃料醃5分鐘。

3.大紅辣椒切斜片、青蔥分成蔥綠段與蔥白段備用。

4.炒鍋中下多些油，下蒜末、大紅辣椒、蔥白段炒香。

5.繼續步驟2，羊肉炒至七分熟後，放入步驟1的醬汁，翻炒至收汁。

6.接著下蔥綠段稍稍翻炒，用少許鹽調味，也可不放。

蒜蓉粉絲蒸魚片。（圖：陳怡樺提供）
蒜蓉粉絲蒸魚片。（圖：陳怡樺提供）

●蒜蓉粉絲蒸魚片

材料：

魚片300克、黃酒1大匙、胡椒粉1/2小匙、太白粉少許、粉絲1把、豆豉1大匙（切末）、薑末1大匙、蒜末1大匙、辣椒末1大匙、鹽與油適量、生抽2大匙、蠔油1大匙、香油1大匙。

作法：

1.將魚片用黃酒、胡椒粉、太白粉、抓醃靜置備用。

2.粉絲泡軟備用。

3.鍋中下少許油依序下薑末、蒜末、豆豉、辣椒末炒香，下少許鹽（也可不加）調味。

4.續步驟3，加入生抽、蠔油、香油拌勻備用。

5.蒸盤上依序放上粉絲、魚片後淋上步驟4醬汁，沸水入鍋大火蒸5分鐘即可。

6.起鍋裝飾蔥絲與辣椒絲。

小叮嚀：

1.魚片先抓醃，口感更嫩。

2.配料先炒過後再蒸，風味更圓潤。

蒜蓉粉絲蒸魚片。（圖：陳怡樺提供）
蒜蓉粉絲蒸魚片。（圖：陳怡樺提供）

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