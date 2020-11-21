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不忘鍛鍊／疫情之下何處可運動？醫師：通風處都適合

魏莨伊
規律適度地運動，有助增強免疫力和降低感染風險。 (本報資料照片)
規律適度地運動，有助增強免疫力和降低感染風險。 (本報資料照片)

流感和新冠肺炎疫情延燒，規律適度地運動，有助增強免疫力和降低感染風險。哪些運動適合疫情期間做？台北市立聯合醫院和平婦幼院區災難醫學科主任郭鐘太說，只要是在通風處進行的運動都很適合。

董氏基金會則建議銀髮族，每周5天進行30分鐘以上的有氧運動，如慢跑、健行、排舞等，並搭配2天肌力運動如太極拳、瑜伽。

台灣國民健康署建議，國人每天運動至少30分鐘，每次至少連續10分鐘；不太費力的輕度活動不列入計算，持續從事10分鐘以上，無法邊活動邊和人輕鬆談話，就屬費力運動，若還能順暢對話但無法唱歌，屬中度運動。

郭鐘太建議，民眾透過7個問題自我檢視，以下問題只要有1個是，進行強度較強的運動前，就應詢問醫師意見。

7個問題包括：1.醫師是否建議心臟有問題，只能做醫師建議的運動；2.活動時是否會有胸悶感；3.過去幾個月未活動時是否出現胸悶情況；4.是否曾因暈眩失去平衡或意識；5.是否有骨骼或關節問題，且可能因活動而更惡化；6.是否有高血壓或心臟疾病需服藥（醫師處方）；7.是否知道自己有任何不適合活動的原因。

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