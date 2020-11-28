不忘鍛鍊／抗疫英雄 鍾南山「運動就像吃飯一樣」

鍾南山說，運動和吃飯、睡覺一樣重要。（取材自錢江晚報）

鍾南山每周都會抽出三四天鍛鍊。（取材自錢江晚報）

中國傳染病學專家、工程院院士鍾南山，今年已經84歲，不僅身材挺拔健碩，身體狀態甚至不輸給年輕人。談起養生之道，鍾南山說，「運動對我保持身體健康起到關鍵作用」，在他的認知中，運動就像吃飯一樣，是生活的一部分，幾十年如一日堅持運動的他，更是用實際行動證明了運動在人生中的積極作用。

錢江晚報報導，鍾南山從小便喜愛運動，「那時還沒有鍛鍊的概念，什麼運動都喜歡」。從最初不自覺的喜歡運動，鍾南山慢慢變為自覺堅持鍛鍊，「運動後有充沛的精力，再忙也要擠出時間來鍛鍊身體。」

就讀北京醫學院（今北京大學醫學部）期間，鍾南山參加學校運動會曾創下幾項紀錄，至今無人能破。1959年，他作為一名非專業運動員參加首屆全國運動會，在400米跨欄項目中，以54.2秒的成績打破當時的全國紀錄；他還透露，年輕時舉重最高重量是100公斤，臥推可達到70公斤。

據報導，時至今日，鍾南山一直維持運動習慣，在日常繁忙工作之餘，每周都要抽出三、四天，每次40至50分鐘來鍛鍊，「先跑步25分鐘，然後做20個槓上撐、10個引體向上，以及仰臥起坐」。

鍾南山鍛鍊都是在家中進行，他的妻子、前中國女籃隊員李少芬還特地為他布置了一個簡易健身房，跑步機、動感單車、雙槓、拉力器、啞鈴等健身器都有；就算在出差時，鍾南山也會帶上拉力器，或是徒手做伏地挺身、仰臥起坐、原地抬腿等。

鍾南山說，運動對生活、工作等各方面質量提高都有好處，只要真正認識到這點，就會覺得運動和吃飯、睡覺一樣重要。正是因為這樣的運動理念，鍾南山始終保持著良好的身體狀態。

早餐 雞蛋不可少

鳳凰網報導，中國抗疫英雄鍾南山每天都堅持吃早餐，且吃得比較多，早餐的攝入熱量，大概占了整個系統熱量的30%以上。而且，早餐的搭配也非常合理，不僅有兩個橙子，還有一個蛋黃、幾個蛋白、麵包牛奶、紅豆粥等。他說：「這是夠多的，特別是在每天早上吃多了，所以早上精神也特別好」。

不過，對於患有高血脂的朋友來說，對於這份食譜卻不敢苟同。因為雞蛋中含有極高的膽固醇，而高血脂患者本身就已經出現脂代謝紊亂，對膽固醇類食物都避之不及，更別當早餐了！難道，高血脂患者真的不能吃雞蛋嗎？

在正常情況下，一個雞蛋含有的膽固醇約為200毫克左右，按照機體30%的吸收率來計算，每天進食一個雞蛋，身體就可吸收將近60毫克的膽固醇。而且，雞蛋中的膽固醇主要是集中在了蛋黃內，蛋白中的膽固醇並不高。

其次，膽固醇並不是完全的有害成分，它是構成影響人體細胞膜的重要促成，同時還參與到了能力代謝中，所以也是機體必不可少的營養素。所以，人體膽固醇偏高，不良的習慣也是體內生物合成過量的原因。