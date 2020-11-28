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不忘鍛鍊／仰臥起坐、仰臥抬腳、靠牆深蹲 宅在家這樣運動

徐如宜
宅運動「靠牆深蹲」，背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來增加下肢肌肉力量。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
宅運動「靠牆深蹲」，背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來增加下肢肌肉力量。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

新冠肺炎疫情持續蔓延，讓民眾不想出門，卻又有運動需要，還有病患擔心不方便到醫院做復健，會影響功能恢復。物理治療師分享三招運動方式，在家「仰臥起坐」、「仰臥抬腳」及「靠牆深蹲」，宅運動也可以提升免疫力。

台灣活力得中山脊椎外科醫院物理治療師徐佩萱表示，運動對身體有許多幫助，包括促進新陳代謝，強壯肌肉、強健骨骼、增加心肺耐力及增加身體免疫力。反之若不運動，不僅會肌肉無力，還會因此讓免疫力下降。

徐佩萱分享3招在家簡易運動：

宅運動「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶...
宅運動「仰臥起坐」，仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

第一招「仰臥起坐」：仰躺，手交叉貼於胸前，膝彎曲90度，用腹部肌肉把上半身微微帶起，停3至5秒，重複10次，以鍛鍊腹部肌肉。

宅運動「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢...
宅運動「仰臥抬腳」，同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

第二招「仰臥抬腳」：同樣也是仰躺，手放床面，雙腿併攏，雙腳抬離開床面近90度後慢慢放下，注意放下時腳不要碰到床面，重複5至10下為一回合，做3回合，可鍛鍊腹部肌肉，同時還能作用於臀部、腿部肌群。

第三招是「靠牆深蹲」：背靠牆，腳離牆面半步距離，屁股往下坐，停10至15秒再起來。注意膝蓋不能超過腳尖，做三回合，增加下肢肌肉力量。

徐佩萱說，除了這三招，若家裡有室內腳踏車或跑步機，也是很好的運動方式。

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