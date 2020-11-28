不忘鍛鍊／不上健身房 在家輕鬆玩健身

腿不拉伸可達到按摩腿部的作用。（Getty Images）

比起價格昂貴且人員流動密集的健身房，有些人更喜歡在家裡鍛鍊。據家庭醫生在線報導，在防疫期間想做運動，雖然說家裡並沒有那麼寬敞，但只要你做對了動作，你也可以實現在家就能變瘦的夢想。

那麼在家裡，到底可以做哪些動作能讓我們變瘦呢？

深蹲是在家健身的首選。 （Getty Images）

深蹲

與開合跳或跳繩這類劇烈運動相比，深蹲不僅不會有器材上的限制，也不會有吵到鄰居的困擾。因此如果你想在家健身，那麼深蹲就是你的首選。深蹲能夠幫助我們有效鍛鍊腿和臀部。在做深蹲時，要盡量做到肚子收緊，屁股壓實，千萬不能出現隨時晃動的狀態。建議每天深蹲練習四組，每組做到15個，只有這樣才能達到保量保質。

俯臥撐可以鍛鍊腰腹部肌肉。（Getty Images）

俯臥撐

俯臥撐應該是大家最為熟悉的一種運動，畢竟小時候大家身邊都會有學校老師罰學生做俯臥撐的事情。作為徒手健身的王牌動作之一，俯臥撐深受大眾歡迎。我們可以在家裡用瑜伽墊來進行俯臥撐，每天保持做上100個左右，不僅能夠幫助我們鍛鍊身體，更能使胸大肌、三頭肌和腰腹部肌肉得到充分鍛鍊，因此俯臥撐是一種較為全面的健身動作。

拉伸肌肉

如果你能保證每天保質保量的完成深蹲動作，那麼你就會發現做到後期你的大腿會出現痠楚難耐的狀況。這個時候就需要進行大腿拉伸了。大腿拉伸不僅能夠幫助我們趕走肌肉疲勞，讓肌肉不會過於痠痛，並且還能夠起到按摩腿部的作用，可謂一舉兩得。

倒立要注意時間，30秒左右最好。（Getty Images）

倒立

長時間的辦公室生活，在不同程度上都對我們的腰肌造成了些傷害。針對這種情況，我們可以選擇做倒立，來緩解這種因坐姿導致的腰肌勞損現象；經常做倒立不僅能夠緩解腰部損傷，還能夠幫助我們瘦腿。但在做倒立過程中，我們也注意時間，倒立時間不宜過長，30秒左右最好。