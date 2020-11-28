不忘鍛鍊／4種走法 也能走路減肥

走路的時候別忘保持一個端正的姿態。（Getty Images）

很多人一想到減肥，就想著去健身房辦一張卡。家庭醫生在線報導，但很多人並沒身足夠的長期堅持去健身房，不僅浪費了錢，還達不到減肥的效果。其實只要在日常生活中多注意一些運動的頻率和幅度，就算不去健身房也能夠達到減肥的效果，比如走路。走路能減肥，但是這也是需要堅持的，因為減肥的道路從來不是一蹴而就的。

那麼，怎樣靠走路減肥呢？

一定要走得快

有些人習慣慢悠悠的走，或者一下班就開車搭車，無論你是慢走還是「不走」，都白白浪費了一個可以走路減肥的機會。因為當你快走，同樣的時間是要比慢走消耗更多的熱量，這時你會明顯的感覺到體內的脂肪在燃燒，呼吸也會加速。這相當於補充了在日常生活中一部分的中等強度運動間。而慢走在相同的時間裡消耗的能量比快走就少得多了。

一定要走得久

現在很多人都習慣了搭乘各種交通工具，大大壓縮了自己在路上行走的時間。其實如果時間充裕的話，在上下班時大可選擇步行的方式。當你走得越久，你會發現既省下了交通費，也能讓自己的體重下降，同時也是在為「救地球」綠色出行做貢獻，這實在是一舉多得的事情。因此，請大家能步行的時候就不要坐車。

一定要走得大

這裡的「走得大」指的是走路的時候步伐要邁的大一點。加大步伐後，你會發現身體各個部位的肌肉都能得到拉伸，此時你會感受到自己的力量，體會著汗在流、脂肪在燃燒的那種感覺。如果邁著小小的步子，這種感覺會大打折扣，甚至很難體會得到，而減肥的效果也是微乎其微了。

一定要走得好

在走路的時候，我們也要保持一個比較端正的姿態。現在很多年輕人走路的時候喜歡低頭玩手機，久而久之就容易給人一種駝背哈腰的感覺。走路，我們應該直立收腹，同時要放下手機，專注前面的路況。只有這樣我們才能夠通過走路達到一定減肥效果，也預防了走路不認真而遭遇其他意外的風險。

多走路，多運動，也許你也可以成為一個環保出行的減肥者吧。很多人都會覺得減肥是一件特別難熬的事，但只要多培養一些好習慣，通過日常的一些活動諸如多增加走路的機會和頻率，我們也可以成為一個不去健身房就能達到減肥效果的減肥達人。