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不忘鍛鍊／資深藝人 1張椅練出好身材

吳貞瑩
陳淑麗示範椅子瑜伽，有椅子就隨時可做。(記者林俊良／攝影)
陳淑麗示範椅子瑜伽，有椅子就隨時可做。(記者林俊良／攝影)

台灣70歲的資深藝人、終身志工陳淑麗，隨手拿了張椅子，做起整套辦公室瑜伽，「先躺在地上，把雙腳跨進椅背中央，往上勾住椅背，身體弓起，這樣就是相對安全的橋式，你看，這樣背部整個就能伸展開來，很舒服的」。

換個姿勢，她喬好椅子與牆壁的距離，「身體靠在椅背坐穩，把雙手向後舉起碰到牆壁，背部就自然地往後挺」。

15分鐘後陳淑麗才緩緩的結束這堂瑜伽課，「我學瑜伽30多年了，當老師也10多年，會練瑜伽其實是為了要練體力。」

陳淑麗是瑜伽老師也是終身志工。(記者林俊良／攝影)
陳淑麗是瑜伽老師也是終身志工。(記者林俊良／攝影)

「30多年前，我開始跟著資深藝人孫越當志工，當時我們倆就分工合作，大場合演講就他去，我就去小場合，每天東奔西跑需要很大的體力，就開始想要運動健身，有人推薦我去打高爾夫，可是當年就有環保團體抨擊高爾夫球場破壞水土，後來，陳淑麗放棄打高爾夫，轉而嘗試有氧運動，有一天她到有氧教室看見有人練瑜伽，可是當年瑜伽被妖魔化，直到被信任的朋友帶進門，才開始對瑜伽重新認識。

陳淑麗長期練瑜伽，依舊保持年輕時的身材。(記者林俊良／攝影)
陳淑麗長期練瑜伽，依舊保持年輕時的身材。(記者林俊良／攝影)

她笑笑地說，「我開始上第一堂瑜伽課，老師就問我要不要來當老師，我心想『我已經快50歲，怎麼可能教人呢？』」

直到20多年前看到新加坡國寶瑜伽大師許哲的故事才開始轉變，許哲在67歲開始學瑜伽，80多歲當瑜伽老師，「看到許哲年紀這麼大還能教瑜伽，讓我覺得自己好像也可以當老師。」為此，她還跑到印度考瑜伽證照，證實自己有這樣的能力。

陳淑麗長期練瑜伽，依舊保持年輕時的身材。(記者林俊良／攝影)
陳淑麗長期練瑜伽，依舊保持年輕時的身材。(記者林俊良／攝影)

很少人知道陳淑麗已經70歲了，但是她的身材還是維持著跟名模相當的體態，或許瑜伽是維持逆齡的方式之一；心態的調整才是魔法棒，尤其「志工」的身分，就像是命運轉盤，輪盤一轉，變了性換了身。

志工身分讓讓陳淑麗把「菸」戒了。她總認為自己當志工後，生活物欲愈減愈少，連妝都懶得畫，唯有「菸」這把雙面刃，讓她左右為難。有天早上她起床後，認真的想「是不是該戒菸了」，突然間，陳淑麗就醒了，就這樣，視「菸」如命的陳淑麗把壞傢伙給丟了。

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