不忘鍛鍊／上了年紀 8原則讓你告別發福

中老年人想要減肥，在飲食上不可不慎。( Getty Images)

中年發福是很常見的事，但有了年紀的人，想要減肥可不能比照年輕人，除了健身的選擇，吃也很重要，千萬不可以為了想瘦，就節食或任意斷食。

全民健康網報導，在理想的平衡狀態下，個人需要的能量應該等於消耗的量，體重才能維持平衡。如果運動消耗了200大卡，但睡眠多了半個小時，還多吃進去100大卡的熱量，體重必然會增長。因此，科學配餐是運動科學中必不可少的部分。

有一種熱量消耗的計算方法，適合於輕體力勞動的人：即按照每公斤體重消耗30大卡熱量計算，乘以自己的體重，得出所需消耗的總熱量。每天的膳食熱量應略高於消耗的總熱量，但不要高出太多。

「少吃主食甚至不吃」的觀念在減肥者中很流行，這是不對的。碳水化合物主要來源於主食中，副食如水果、飲料、點心、蔬菜也含有少量碳水化合物。從理論上講，攝入碳水化合物的熱量應該占總熱量的55%，尤其已經開始運動鍛鍊的人更應該保證這個比率。科學家們曾對參加健身運動、吃同樣熱量的低碳水化合物和低脂肪兩種配餐的減肥效果進行一年的比較研究。

開始三個月，低碳水化合物組減肥效果明顯，減7公斤，但到第六個月時就反彈回去3公斤；而另一低脂肪組開始三個月才減2公斤多，但到第12個月都沒有反彈，且第三個月後持續每月減3公斤。所以，健身運動減肥時，降低膳食中脂肪量比降低主食的攝入量要重要。

中老年人要減少脂肪，在飲食上應遵循以下幾個原則。

1.多吃蔬果及蛋

隨著年齡的增大，身體組織出現萎縮，代謝速度也降低了，所以中老年人消耗的熱量比年輕入少很多。如果仍然保持年輕時的進食量，必然使熱量超過，不但不能減肥還會繼續發胖。少吃脂肪、醣類等含熱量高的食物。

2.補充蛋白質、維生素

中老年人分解代謝加強，且對蛋白質的消化利用率下降，所以需要補充足夠的高質的蛋白質，才能滿足身體所需。應多吃瘦肉、豆製品、牛奶和蛋類等蛋白質含量多的食物。同時，由於老年人消化吸收功能的降低，使得食物中的維生素無法得到充分的利用，容易發生維生素缺乏。而維生素對延緩衰老起著重要的作用，所以老年人應多吃富含各類維生素的食物，如水果、豆類、魚類、蔬菜等。

3.控制食鹽攝入量

食鹽攝入過多，易罹患高血壓、腦中風及心血管疾病，所以要盡量少吃鹽。一般認為，中老年人每日攝入鹽量應控制5克以內；而高血壓和冠心病患者，控制3克以下。

4.減少脂肪攝入

中老年應減少飲食中的脂肪量，特別是動物性脂肪，最好都用植物性脂肪代替。脂肪攝入過多，容易引發心血管疾病，嚴重影響中老年人的身體健康。

5.減少膽固醇攝入

膽固醇攝入過多，容易造成血管硬化和阻塞，引發多種心血管疾病，所以中老年人應少吃膽固醇含量高的食物，如蛋黃、動物內臟和動物性脂肪等。

6.攝入足夠的纖維素

中老年人的消化道運動能力降低，容易發生便秘，而纖維素不僅能夠通便，還有利於防止高血壓、動脈硬化和糖尿病。因此中老年人應多吃富含纖維素的食物，如粗糧、藻類、蔬菜等。

7.增加鈣質的攝入

中老年人如果缺鈣，骨頭會變得又軟又脆，只要有點小碰撞都會造成危險，所以補鈣是許多中老年者都面臨的問題，要多吃一些鈣質含量豐富的食物，如骨頭湯等，必要時也可以口服職鈣片或活性鈣。

8.增加碘的攝入

碘缺乏時會出現甲狀功能減退，進一步降低代謝，影響脂肪的分解，導致肥胖。此外，中老年人更應該注意、增加碘的攝入，保證正常的代謝速度，並預防粘液性水腫的發生。