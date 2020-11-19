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1張圖看疫情：全美確診破1152萬例 25萬人病故

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

慢性病是弱者 懂得自保防新冠

邱宜君
慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。(本報資料照片)
慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。(本報資料照片)

種族和社經地位的不平等已經被證實是疫情持續傳播、死亡率增加的重要因素。台灣乳癌防治基金會董事長張金堅則指出，慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。

台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，美國研究發現，新冠肺炎的發生率和死亡率，非白人都高於於白人，其中又以非裔人士差距最大，其死亡率是白人的2.4倍。最新美國醫學期刊報告顯示，家戶收入低、家戶內擁擠程度高、建物規模小、失業率高、平均地價低，孕婦感染新冠肺炎的機率越高。緬甸爆發本土疫情，也可以發現當中沒有國籍的難民，羅興亞人，其人權和醫療照護的既有困境，都因疫情雪上加霜。

陳秀熙指出，在巴西亞馬遜流域原住民現在也深受疫情所害，沿河城市城鎮人均死亡率最高，是全國平均的三倍以上。亞馬遜河航跨八個南美國家，掌握三千萬居民重要命脈，船隻供應貨品及人的運輸。原住民特性是基因純性高、缺乏免疫力、醫療資源與知識缺乏，今年三月有英國遊客去亞馬遜州首府旅遊確診，河流傳播病毒，加上脆弱的醫療體系、非法礦工等隱憂，偏僻村莊深受其害。透過船隻運送救護車，必須航行數小時能救到一個人，即便用飛機，也有許多病患在飛機運送過程中喪命。

張金堅根據中國疾病防控中心研究指出，4萬4600個確診病例，雖然不到半數有潛在疾病，但結果發現，沒有健康問題者死亡率只有0.6%，但有慢性病者死亡率明顯較高。前五名是心血管疾病（死亡率10.5%）、糖尿病（7.3%）、慢性呼吸器官疾病（6%）、高血壓（6%）、癌症（5.6%）。以年齡層分，年紀越大死亡率也越高，80歲以上死亡率高達14.8%，70到79歲死亡率8%，60到69歲死亡率3.6%，50到59歲死亡率1.3%，49歲以下各年齡層死亡率都不到1%。

陳秀熙強調，疫情的風險溝通和社區參與行動計畫，必須要納入女性、孕婦、兒童與青少年、失能者、難民、老人、重大疾病者、需要人道關懷者、少數民族、愛滋病患、性別少數。從法律地位、歧視、語言障礙、財務困難、難以自理、社會隔離、醫療資源及資訊進用困難等多方條件上給予支持，包括提供多種溝通形式、提升翻譯系統、提供非歧視性的使用權等方式，使其具有行動力。

張金堅也提醒，居家檢疫或隔離會造成嚴重的心理衝擊，弱勢族群、確診者、年幼兒童、年長老人、第一線醫護人員所承受的心理影響比正常人更嚴重。成年人面對兒童要保持冷靜，讓孩子有安全感，要有同理心，不迴避談論目前狀況，但當疫情擴大時要限制他們看電視報導。

張金堅強調，重點是，要讓兒童感覺自己也能保持自己的健康，保持正常作息，提供正確訊息給孩子。對居家隔離的孩子，可以鼓勵班上同學輪流打電話關心問候關懷，而不是嘲笑躲避。如果發現兒童身心狀況情況惡化，也要尋求小兒心智科專業協助。

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