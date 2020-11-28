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弱者小心／拒絕新冠肺炎 留意鈉攝取量

黃妙雲
疫情期間防心血管疾病，醫師建議避免吃太油太鹹。(本報資料照片)
疫情期間防心血管疾病，醫師建議避免吃太油太鹹。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情在全球大流行，其中「心血管疾病」是新冠肺炎致命風險第一名！

台灣北投健康管理醫院營養師潘富子提醒民眾，「鈉」攝取也要留意，吃太鹹容易造成體內鈉離子濃度增高，血管中的水分也會相對增加，血管壁的壓力因此會連帶增加，進而造成高血壓。

根據國健署105年統計數據，成人每日食鹽攝取量男性平均為9.6克、女性平均7.6克，男女平均攝取量皆超出國健署建議成人每日鈉攝取量不超過2,400毫克（相當於6克食鹽或1茶匙食鹽）。尤其是國人飲食習慣大多以鹹食為主，若再加上餐間的鹹食零嘴一不小心就很有可能攝取「鈉」超標。

一般常見愛吃的零食，例如一罐原味洋芋片約163克，鈉含量高達816毫克，占單日鈉攝取量的34％；一包114克的鱈魚香絲，鈉含量約2411毫克，一整包吃下肚，就直接超標單日攝取量。

心血管疾病的發生好發於50歲以上的中、老年族群。但近幾年來，心血管疾病呈現年輕化的趨勢，引發心血管疾病的危險因子包含缺乏運動習慣、不均衡飲食習慣所引起的三高問題（高血壓、高血糖及高血脂）、肥胖、抽菸及飲酒等因素，因此，提醒民眾除了做好防疫自主健康管理外，也要做好「飲食健康管理」，並且每年應定期安排健康檢查，為自身健康做好把關。

5項減鹽方法。
5項減鹽方法。

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