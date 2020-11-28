我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

弱者小心／居家避疫不出門 3點可預防中風

元氣網
居家避疫，長時間久坐加上活動量低，可能增加腦中風發生的機率。(新華社資料照片)
居家避疫，長時間久坐加上活動量低，可能增加腦中風發生的機率。(新華社資料照片)

疫情關係，不少人居家避疫。有些患有高血壓、高血脂的長輩，近期因為不想進出醫院看診拿藥，就沒有好好吃藥控制慢性病，加上減少出門都宅在家，長時間久坐加上活動量低，這些原因都可能增加腦中風發生的機率。

扶原中醫診所台中院區王咨翔醫師說，中風好發於40到60歲的族群，而患者常有血脂高、動脈硬化等心血管疾病。依中醫理論，中風可以分為閉證與脫證兩類:

閉證：突然中風時，患者猝倒、不省人事，顏面潮紅。此為風火挾痰濁上擾，導致臟腑功能失常的閉證。

中醫治療會在百會穴及委中穴放血拔罐，幫助改善腦壓。但注意務必在專業醫師判斷下才可進行，切勿自行放血。

脫證：突然昏倒，目合口開，汗出如油，脈微欲絕。治療上會以回陽固脫為先，並針灸氣海穴及關元穴 來培補元氣。

王咨翔說，如果是屬於中風的高危險群，平常也可以透過針灸足三里穴來補臟腑之虧損，幫助預防中風、改善高血壓。

王咨翔也提醒，要預防腦中風，最重要除了控制慢性病 以外，日常中也要留意以下幾點：

1.少吃高鹽食物

當鈉的攝取量過多時，會導致體內水分失衡，使血壓升高。王咨翔建議可以多吃保護心血管的食物，像是芹菜、燕麥、蘑菇等等。

2.多運動

突然提高強度，也可能導致心肺功能承受不住，恐怕會突然爆血管。王咨翔指適度運動可以幫助高血壓患者降低血壓，但記得運動是要循序漸進。

3.充足的睡眠

長期睡眠品質差，血壓就容易偏高。建議不要熬夜，要有充足且良好的睡眠。

王咨翔再次叮嚀，腦中風除了在第一時間送醫急救外，在治療和術後恢復上，適時透過中醫介入，更能縮短恢復期，幫助患者擁有更好的生活品質。

上一則

不忘鍛鍊／不跟年輕人比體力 6要點陪銀髮族減肥

下一則

合理膳食／台式沙茶炒泡麵佐高麗菜蝦仁

延伸閱讀

美新冠死亡病例破25萬！ 超過中風、自殺和車禍的全年總和

美新冠死亡病例破25萬！ 超過中風、自殺和車禍的全年總和
「如花」中風後露面 感謝善人古天樂

「如花」中風後露面 感謝善人古天樂
秋冬天冷氣候劇變 四肢也可能會中風

秋冬天冷氣候劇變 四肢也可能會中風
周星馳御用演員「如花」中風 半癱4個月後曝近況

周星馳御用演員「如花」中風 半癱4個月後曝近況
冬天到了 血壓控制「藥」注意3招

冬天到了 血壓控制「藥」注意3招
體重破百 59歲男「睡醒後中風」

體重破百 59歲男「睡醒後中風」

熱門新聞

多吃看得到食物原型的「真食物」，可增強身體的抵抗力。（本報資料照片）

除了戴口罩 吃些真食物增強抵抗力

2020-11-27 16:50
薑。（本報資料照片）

合理膳食／ 來1碗免疫濃湯 維持「三力」

2020-11-21 03:16
適時放空自己，是抗疫不焦慮的關鍵。（本報資料照片）

調整心態／6招讓你不焦慮 放鬆度過疫情

2020-11-21 03:27
Medicare的A部分是覆蓋醫院的保險。（Getty Images）

Medicare的申請及福利

2020-10-31 06:31
慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。(本報資料照片)

弱者小心／慢性病是弱者 懂得自保防新冠

2020-11-19 03:46
Investopedia網站比較了20多種牙科保險，供購買者選擇。（Pear Therapeutics）

如何選擇理想的牙科保險？

2020-10-31 13:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結