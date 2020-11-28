弱者小心／居家避疫不出門 3點可預防中風

居家避疫，長時間久坐加上活動量低，可能增加腦中風發生的機率。(新華社資料照片)

疫情關係，不少人居家避疫。有些患有高血壓、高血脂的長輩，近期因為不想進出醫院看診拿藥，就沒有好好吃藥控制慢性病，加上減少出門都宅在家，長時間久坐加上活動量低，這些原因都可能增加腦中風發生的機率。

扶原中醫診所台中院區王咨翔醫師說，中風好發於40到60歲的族群，而患者常有血脂高、動脈硬化等心血管疾病。依中醫理論，中風可以分為閉證與脫證兩類:

閉證：突然中風時，患者猝倒、不省人事，顏面潮紅。此為風火挾痰濁上擾，導致臟腑功能失常的閉證。

中醫治療會在百會穴及委中穴放血拔罐，幫助改善腦壓。但注意務必在專業醫師判斷下才可進行，切勿自行放血。

脫證：突然昏倒，目合口開，汗出如油，脈微欲絕。治療上會以回陽固脫為先，並針灸氣海穴及關元穴 來培補元氣。

王咨翔說，如果是屬於中風的高危險群，平常也可以透過針灸足三里穴來補臟腑之虧損，幫助預防中風、改善高血壓。

王咨翔也提醒，要預防腦中風，最重要除了控制慢性病 以外，日常中也要留意以下幾點：

1.少吃高鹽食物

當鈉的攝取量過多時，會導致體內水分失衡，使血壓升高。王咨翔建議可以多吃保護心血管的食物，像是芹菜、燕麥、蘑菇等等。

2.多運動

突然提高強度，也可能導致心肺功能承受不住，恐怕會突然爆血管。王咨翔指適度運動可以幫助高血壓患者降低血壓，但記得運動是要循序漸進。

3.充足的睡眠

長期睡眠品質差，血壓就容易偏高。建議不要熬夜，要有充足且良好的睡眠。

王咨翔再次叮嚀，腦中風除了在第一時間送醫急救外，在治療和術後恢復上，適時透過中醫介入，更能縮短恢復期，幫助患者擁有更好的生活品質。