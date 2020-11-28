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弱者小心／除了吃藥 降血壓還有11招

王郁婷
高血壓是嚴重的健康威脅。（本報資料照片）
高血壓是嚴重的健康威脅。（本報資料照片）

當醫師診斷出高血壓時，病患通常沒有不適感，也不覺得高血壓會影響生活。事實上，高血壓是嚴重的健康威脅，它會增加心臟病、中風、動脈瘤、認知能力下降和腎衰竭風險。更可怕的是，許多人不知道自己罹患高血壓。

美國《預防》雜誌指出，雖然藥物可以降低血壓，但也會有一些副作用如腿抽筋、頭暈和失眠。還好多數人可以藉由生活方式的改變，預防或降低血壓。

1.快走運動

一個針對400項研究的分析指出，定期運動如快走，能像藥物一樣有效降低血壓。運動有助心臟更有效地利用氧氣。心臟病專家Brandie D. Williams說，在一周內盡可能找時間進行30分鐘的有氧運動，並逐漸增加距離或重量，達到更好的運動效果。

2.深呼吸

人的身體會透過釋放壓力激素（例如皮質醇和腎上腺素）進入血液，來應對緊張的情緒。這些激素會提高心率並收縮血管，導致血壓升高。Williams說，緩慢的深呼吸和氣功、瑜伽、太極拳和冥想練習，有助控制壓力荷爾蒙和血壓。從早、晚各五分鐘開始慢慢累積，深呼吸運動也可以幫助入睡。

3.吃黑巧克力

富含黃烷醇的黑巧克力，可放鬆血管、促進血液流動，進而降低血壓。澳洲一項研究分析顯示，一般來說，食用黑巧克力可以使收縮壓降低5mmHg，舒張壓降低近3mmHg。巧克力多黑才有效果？南加州大學凱克醫學院醫學臨床副教授Vivian Mo博士說，目前無法確定理想的可可含量，但可以確定的是，可可含量愈高，效果愈好。

當然，吃巧克力不該是降低血壓的主要方式，只是當你想吃點零嘴時，比起蛋糕，黑巧克力會是更好的選擇。

4.選擇富含鉀食物

西北大學醫學院預防醫學教授Linda Van Horn博士說，攝取富含鉀的水果和蔬菜，是降低血壓的重要方式。鉀會促使腎臟透過尿液排出更多的鈉，進而降低血壓。

香蕉是鉀的重要來源之一，但除了香蕉，還有更多選擇，馬鈴薯的鉀含量比香蕉更高。其他包括番薯、番茄、柳橙、豌豆、哈密瓜以及葡萄乾和李子等果乾，也是鉀的良好來源。Van Horn博士建議，每天應攝取2000-4000mg的鉀。

5.減少鈉攝取

某些族群，例如老人、有高血壓家族史的人，比其他族群對鹽分更敏感。但美國國家心臟和血液研究所的營養學家Eva Obarzanek博士建議，不論什麼族群都該減少鹽（鈉）的攝取。

除了烹調時少放點鹽，更要注意的是那些隱藏在加工食品中的鹽分，例如麵包、披薩、湯、三明治。

6.早一點下班

一項針對超過2萬4000名加州居民的研究顯示，每周在辦公室工作41小時以上的人，罹患高血壓風險提高17%。首席研究員Haiou Yang博士表示，加班會嚴重耽誤運動和健康飲食。因此請嘗試盡量在適當時間離開辦公室，以便有時間去一趟健身房或好好做一頓飯。

7.喝杯牛奶或豆漿

研究顯示，如果您有高血壓，用大豆或牛奶蛋白含量高的食物（如豆腐、豆漿或乳製品）取代飲食中的精緻碳水化合物，可以降低收縮壓。醫學博士Matthew G. Budoff表示，「某些患者的身體，會因為攝取精緻碳水化合物而發炎，這會使血壓升高。」

8.喝洛神花茶

塔夫茨大學（Tufts University）研究人員發現，每天喝三杯洛神花茶（hibiscus tea）的輕度高血壓患者，在六周內收縮壓降低了7mmHg。研究人員認為，洛神花的植物化學物質可能是血壓大幅度降低的原因。

9.聽音樂

根據義大利的研究，適合的音調可幫助降低血壓。研究人員讓29位已在服用降血壓藥物的成人，每天聆聽舒緩的古典音樂或印度音樂，配合緩慢呼吸30分鐘。六個月後，受試者的血壓平均下降4mmHg。

10.改喝低咖啡因咖啡

長期以來，科學家一直爭論咖啡因對血壓的影響。一個針對34項研究的分析發現，攝取200-300毫克咖啡因（約1～2杯咖啡的量）會使收縮壓增加8mmHg，舒張壓增加6mmHg，且效果會持續三小時。

杜克大學研究咖啡因和心血管健康的James Lane博士說，咖啡因會透過收縮血管並放大壓力的作用來升高血壓。當人體承受壓力時，心臟會送出更多血液，讓血壓上升，「咖啡因會放大這種效果。」

11.解決打呼問題

夜間持續不斷的打呼，是阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）的症狀，這種疾病的特徵是在睡眠期間短暫呼吸中斷。據阿拉巴馬大學的研究人員發現，許多這類患者體內有較高的醛固酮（aldosterone），醛固酮可能提高血壓。控制睡眠呼吸中止問題，有助改善血壓。

富含黃烷醇的黑巧克力，可放鬆血管、促進血液流動，進而降低血壓。（取材自pixab...
富含黃烷醇的黑巧克力，可放鬆血管、促進血液流動，進而降低血壓。（取材自pixabay）
每天聆聽舒緩的古典音樂或印度音樂，配合緩慢呼吸30分鐘，可以降血壓。（取材自pi...
每天聆聽舒緩的古典音樂或印度音樂，配合緩慢呼吸30分鐘，可以降血壓。（取材自pixabay）

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