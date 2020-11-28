我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

弱者小心／臨床證據：新冠病毒導致糖尿病

林則宏
血糖濃度異常過高的新冠肺炎患者，死亡風險是血糖較低患者的兩倍以上。（路透）
血糖濃度異常過高的新冠肺炎患者，死亡風險是血糖較低患者的兩倍以上。（路透）

上海《澎湃新聞》報導，越來越多的學術研究和新冠患者的臨床證據顯示，新冠病毒會破壞人體產生胰島素的細胞，從而導致健康的人患上糖尿病。為此，科學家已經建立數據庫，收集沒有糖尿病病史或血糖控制問題的COVID-19和高血糖患者的信息。

報導稱，大多數1型糖尿病患者身體免疫細胞開始破壞胰腺中的細胞，也就是負責產生胰島素的細胞，這個過程通常是突然的，糖尿病患者感染新冠病毒更有可能死亡。

感染病毒 糖尿病致命

《自然》期刊援引澳洲蒙納許大學研究代謝性疾病學者Paul Zimmet的說法稱，「如果你感染COVID-19，糖尿病就是致命的。」

包括Zimmet在內越來越多研究人員認為，糖尿病不僅使人們更容易感染冠狀病毒，而且這種病毒還可能引發某些人的糖尿病。

澎湃新聞指出，包括北京大學糖尿病中心主任紀立農在內的全球20位頂級糖尿病及內分泌領域專家組成的國際專家組，6月在《柳葉刀》上發表「新型冠狀病毒感染合併糖尿病患者管理的實用性建議」。

該論文稱，患有新冠肺炎的老年糖尿病患者死於該疾病的風險更高。同時，新冠病毒可能促使正常人成為新發糖尿病患者。

報導稱，此前的科學發現也顯示：各種病毒，包括SARS-CoV，都與自體免疫性疾病有關，如1型糖尿病。許多參與控制血糖的器官都富含一種叫做ACE2（血管緊張素轉換酶2）的蛋白，這也是SARS-CoV-2用來感染細胞的受體。

病毒破壞 控制血糖細胞

最新線索來自於發表的一項小型實驗室培養胰腺的實驗研究，該研究表明病毒可能通過破壞控制血糖的細胞而引發糖尿病。但其他研究人員對此持謹慎態度。

英國格拉斯哥大學代謝疾病研究人員Naveed Sattar表示，「我們仍需要密切關注那些有COVID-19病史的人的糖尿病發病率，並確定發病率是否超過預期水平。」

報導指出，一項建立新冠患者糖尿病數據的庫倡議正在進行中。6月稍早，包括Zimmet在內的一個國際科學家小組建立了一個全球數據庫，用於收集沒有糖尿病病史或血糖控制問題的COVID-19和高血糖患者的信息。

德國德勒斯登工業大學內科醫生伯恩斯坦（Stefan Bornstein）也參與了該數據庫的建立，他說，類似關聯病例開始慢慢出現。研究人員希望通過這些病例了解SARS-CoV-2是否會誘發1型糖尿病或一種新的糖尿病。

他們想調查，突然發作的糖尿病是否會在COVID-19患者身上變成永久性的，以及這種病毒是否會讓已經在向2型糖尿病發展的病人變成糖尿病人。

上一則

不忘鍛鍊／不跟年輕人比體力 6要點陪銀髮族減肥

下一則

合理膳食／台式沙茶炒泡麵佐高麗菜蝦仁

延伸閱讀

女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤

女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤
「隱形糖」無所不在 小心糖尿病飲食陷阱

「隱形糖」無所不在 小心糖尿病飲食陷阱
糖胖症男子體重飆破120公斤 胃繞道術「減掉半個人」

糖胖症男子體重飆破120公斤 胃繞道術「減掉半個人」
糖友三大控糖指標 糖化血色素應小於7

糖友三大控糖指標 糖化血色素應小於7
控糖之外 糖友要注意心腎病變

控糖之外 糖友要注意心腎病變

34歲胖男停紅燈秒睡 竟是腎衰竭上身

34歲胖男停紅燈秒睡 竟是腎衰竭上身

熱門新聞

多吃看得到食物原型的「真食物」，可增強身體的抵抗力。（本報資料照片）

除了戴口罩 吃些真食物增強抵抗力

2020-11-27 16:50
薑。（本報資料照片）

合理膳食／ 來1碗免疫濃湯 維持「三力」

2020-11-21 03:16
適時放空自己，是抗疫不焦慮的關鍵。（本報資料照片）

調整心態／6招讓你不焦慮 放鬆度過疫情

2020-11-21 03:27
Medicare的A部分是覆蓋醫院的保險。（Getty Images）

Medicare的申請及福利

2020-10-31 06:31
慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。(本報資料照片)

弱者小心／慢性病是弱者 懂得自保防新冠

2020-11-19 03:46
Investopedia網站比較了20多種牙科保險，供購買者選擇。（Pear Therapeutics）

如何選擇理想的牙科保險？

2020-10-31 13:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結