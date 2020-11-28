弱者小心／臨床證據：新冠病毒導致糖尿病

血糖濃度異常過高的新冠肺炎患者，死亡風險是血糖較低患者的兩倍以上。（路透）

上海《澎湃新聞》報導，越來越多的學術研究和新冠患者的臨床證據顯示，新冠病毒會破壞人體產生胰島素的細胞，從而導致健康的人患上糖尿病。為此，科學家已經建立數據庫，收集沒有糖尿病病史或血糖控制問題的COVID-19和高血糖患者的信息。

報導稱，大多數1型糖尿病患者身體免疫細胞開始破壞胰腺中的細胞，也就是負責產生胰島素的細胞，這個過程通常是突然的，糖尿病患者感染新冠病毒更有可能死亡。

感染病毒 糖尿病致命

《自然》期刊援引澳洲蒙納許大學研究代謝性疾病學者Paul Zimmet的說法稱，「如果你感染COVID-19，糖尿病就是致命的。」

包括Zimmet在內越來越多研究人員認為，糖尿病不僅使人們更容易感染冠狀病毒，而且這種病毒還可能引發某些人的糖尿病。

澎湃新聞指出，包括北京大學糖尿病中心主任紀立農在內的全球20位頂級糖尿病及內分泌領域專家組成的國際專家組，6月在《柳葉刀》上發表「新型冠狀病毒感染合併糖尿病患者管理的實用性建議」。

該論文稱，患有新冠肺炎的老年糖尿病患者死於該疾病的風險更高。同時，新冠病毒可能促使正常人成為新發糖尿病患者。

報導稱，此前的科學發現也顯示：各種病毒，包括SARS-CoV，都與自體免疫性疾病有關，如1型糖尿病。許多參與控制血糖的器官都富含一種叫做ACE2（血管緊張素轉換酶2）的蛋白，這也是SARS-CoV-2用來感染細胞的受體。

病毒破壞 控制血糖細胞

最新線索來自於發表的一項小型實驗室培養胰腺的實驗研究，該研究表明病毒可能通過破壞控制血糖的細胞而引發糖尿病。但其他研究人員對此持謹慎態度。

英國格拉斯哥大學代謝疾病研究人員Naveed Sattar表示，「我們仍需要密切關注那些有COVID-19病史的人的糖尿病發病率，並確定發病率是否超過預期水平。」

報導指出，一項建立新冠患者糖尿病數據的庫倡議正在進行中。6月稍早，包括Zimmet在內的一個國際科學家小組建立了一個全球數據庫，用於收集沒有糖尿病病史或血糖控制問題的COVID-19和高血糖患者的信息。

德國德勒斯登工業大學內科醫生伯恩斯坦（Stefan Bornstein）也參與了該數據庫的建立，他說，類似關聯病例開始慢慢出現。研究人員希望通過這些病例了解SARS-CoV-2是否會誘發1型糖尿病或一種新的糖尿病。

他們想調查，突然發作的糖尿病是否會在COVID-19患者身上變成永久性的，以及這種病毒是否會讓已經在向2型糖尿病發展的病人變成糖尿病人。